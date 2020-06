Xây dựng LLVT vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức

Chiều 12/6, Cụm thi đua Ban CHQS các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đã tổ chức hội nghị sơ kết phong trào thi đua Quyết thắng 6 tháng đầu năm 2020.

Lực lượng DQTV tỉnh trong lễ ra quân huấn luyện năm 2019.

Với chủ đề “Dân chủ - đoàn kết - trí tuệ - kỷ luật - kỷ cương nêu gương - quyết thắng”, từ đầu năm 2020 đến nay, LLVT 8 huyện, thị xã, thành phố đã tổ chức triển khai phong trào thi đua Quyết thắng một cách sâu rộng, có nề nếp, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn thể cán bộ, chiến sĩ, cơ quan, đơn vị. Trong đó có nhiều nội dung, chỉ tiêu thi đua được các đơn vị hoàn thành tốt, như: xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị; duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; thực hiện tốt dân chủ, chấp hành kỷ luật, xây dựng nề nếp chính quy; nâng cao chất lượng huấn luyện và công tác quốc phòng - quân sự địa phương; thực hiện tốt công tác bảo đảm hậu cần, tài chính, kỹ thuật, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ; quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông; 100% cán bộ, đảng viên không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, quân số khỏe đạt trên 98,7%, 100% cán bộ tiểu đoàn, đại đội, trung đội huấn luyện đạt khá, giỏi.

Trong 6 tháng cuối năm 2020, LLVT các huyện, thị xã, thành phố sẽ chú trọng triển khai một số nội dung, chỉ tiêu thi đua như: nâng cao chất lượng chính trị LLVT, thường xuyên củng cố, kiện toàn và phát huy tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức; đổi mới tác phong công tác, phong cách làm việc, trong cải cách hành chính quân sự gắn với thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết, quy chế, quy định của Đảng; 100% Ban CHQS xã, phường, thị trấn đạt trong sạch vững mạnh, mẫu mực tiêu biểu; huấn luyện hoàn thành 100% nội dung chương trình; 100% đảng viên hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ.

NHÂN ĐOÀN