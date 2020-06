Giữ gìn an ninh trật tự, ổn định địa bàn

Vào ngày 16/6/1967, Bộ Công an đã thành lập Phòng Theo dõi phong trào bảo vệ trị an và xây dựng lực lượng công an xã trực thuộc Bộ trưởng. Ngày 16/6/2007, Bộ trưởng Bộ Công an đã quyết định chọn ngày 16/6 hàng năm làm Ngày truyền thống của lực lượng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.