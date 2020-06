Nhiều kiến nghị về môi trường, giao thông

Chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa VI, ngày 8/6, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã tiếp xúc cử tri (TXCT) tại một số xã, phường ở TP. Vũng Tàu, TP. Bà Rịa, TX. Phú Mỹ, huyện Long Điền, Châu Đức và Xuyên Mộc.

Tổ đại biểu số 1 HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri Phường 1, TP.Vũng Tàu. ẢNH: KHÁNH CHI

Tại các điểm tiếp xúc, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã thông báo đến cử tri nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa VI; Kết quả thực hiện nhiệm vụ của Tổ đại biểu; Báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2020 và kết quả thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19, tình hình thực hiện chính sách hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

QUAN TÂM XỬ LÝ RÁC THẢI, NƯỚC THẢI

Tại buổi tiếp xúc, cử tri đã phản ánh, kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến tình trạng ô nhiễm môi trường, đường giao thông xuống cấp, các vấn đề an sinh xã hội, những vướng mắc về quy hoạch, xây dựng…

Cử tri Trần Thị Bích Thuận (khu phố 3, Phường 1, TP.Vũng Tàu) cho rằng, việc sử dụng các sản phẩm 1 lần từ nhựa và túi nilon còn phổ biến, gây nguy cơ ô nhiễm môi trường. Do đó, các tổ dân phố cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, có những giải pháp thiết thực như vận động người dân mang theo giỏ, hộp nhựa dùng nhiều lần, hộp thủy tinh… khi đi chợ để hạn chế chất thải nhựa và túi nilon. Trong khi đó, cử tri Vũ Công Dân (Phường 1, TP. Vũng Tàu) lên án tình trạng vứt rác bừa bãi, phát sinh nhiều điểm tập kết rác tự phát, gây ảnh hưởng tới vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị. Cử tri Dân đề nghị chính quyền cần có giải pháp để loại bỏ tình trạng này.

Bà Lê Thị Trang Đài - đại biểu Tổ 11 HĐND tỉnh trao đổi với cử tri xã Hòa Hội (Xuyên Mộc) tại buổi tiếp xúc.

Cũng liên quan đến vấn đề môi trường, cử tri Vũ Văn Đô (khu phố 4, phường Hắc Dịch, TX. Phú Mỹ) phản ánh: Hệ thống xử lý nước thải tại khu đô thị 300ha phường Hắc Dịch bị tắc nghẽn. Khi mưa lớn, nước thải tại khu vực này và nước từ khu tập kết rác thải tại khu tái định cư phường Hắc Dịch chảy tràn về tổ 1, tổ 2 của khu phố 4 gây ô nhiễm môi trường. Cử tri Đô mong muốn chính quyền địa phương vào cuộc để xử lý vấn đề.

KIẾN NGHỊ THÁO CÁC ĐIỂM NGHẼN VỀ GIAO THÔNG

Phản ánh tình trạng đường giao thông xuống cấp và chậm triển khai, gây khó khăn trong việc đi lại của người dân, cử tri Đoàn Việt Hùng (tổ 6, ấp 2, xã Hòa Long, TP.Bà Rịa) nêu ý kiến về việc thi công nâng cấp mở rộng tuyến đường 19 và 19A trên địa bàn ấp, đã khởi công từ năm 2018 đến nay chưa hoàn thành, gây bất tiện cho cuộc sống người dân. Cử tri Võ Đình Trâm (thôn Đồng Tiến, xã Cù Bị, huyện Châu Đức) phản ánh hiện nay nhiều tuyến đường giao thông trong xã đã xuống cấp, mùa mưa đường ngập, lầy lội. Ngoài ra, trên địa bàn xã có 3 tuyến đường giao thông đang thi công nhưng hiện bị tạm ngưng không rõ lý do vì sao.

Cử tri Nguyễn Văn Trai (89, Hàn Thuyên, TP.Vũng Tàu) cho biết, một số tuyến đường trên địa bàn phường như Lưu Chí Hiếu, Ngô Quyền, Hàn Thuyên, Nơ Trang Long đã có quy hoạch từ lâu nhưng đến nay vẫn chưa được đầu tư, lòng đường nhỏ, hàng quán lấn chiếm vỉa hè buôn bán gây cản trở giao thông. Hệ thống thoát nước của các tuyến đường này nhỏ, gây tình trạng ngập úng cục bộ khi mưa lớn. Cử tri Nguyễn Văn Trai kiến nghị UBND tỉnh và thành phố xem xét đầu tư, mở rộng các tuyến đường này để vừa bảo đảm an toàn giao thông, vừa tạo mỹ quan đô thị.

Cử tri Nguyễn Thị Chiểu (khu phố Mỹ Tân, phường Mỹ Xuân, TX.Phú Mỹ) cho biết, mỗi ngày có hàng trăm lượt xe tải lưu thông trên tuyến đường N9, D10 trên địa bàn, khiến đường xuống cấp trầm trọng, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Do đó, cử tri đề nghị các cơ quan chức năng cần đẩy nhanh tiến độ kiểm kê, triển khai dự án thi công các tuyến đường trên để người dân không còn chịu cảnh “nắng bụi, mưa lầy”. Ngoài ra, các cử tri phường Hắc Dịch (TX.Phú Mỹ) còn phản ánh tình trạng mất an toàn giao thông tại khu vực vòng xoay khu tái định cư phường Hắc Dịch do không có đèn chiếu sáng.

“NÓNG” VẤN ĐỀ ĐẤT ĐAI

Nhiều cử tri Phường 10 (TP.Vũng Tàu) phản ánh, người dân đã mua đất, xây nhà ở khu Khang Linh nhưng đến nay nhà đầu tư vẫn chưa làm các thủ tục liên quan để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho khách hàng. Điều này khiến nhiều hộ dân ở khu này không có chủ quyền gì trên đất mà mình đã bỏ tiền ra mua. Cử tri đề nghị chính quyền địa phương cần vào cuộc để trả lại quyền lợi chính đáng cho người dân.

Cử tri Phan Thị Hạnh (thôn 8, xã Long Sơn, TP.Vũng Tàu) phản ánh, đất thôn 8 được quy hoạch trên 10 năm nay để mở đường vành đai nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện, gây khó khăn cho người dân khi nhà cửa xuống cấp mà không được sửa chữa. Cử tri Hạnh đề nghị, sở, ngành và địa phương cần rà soát lại, nếu không thực hiện dự án thì trả lời cụ thể cho dân biết. Cử tri Trần Hữu Lịch, ở ấp Phú Thọ, xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc cho rằng hiện nay một số gia đình muốn tách thửa đất chia cho con cái nhưng thủ tục rườm rà, nhiều quy định. Cử tri đề nghị UBND tỉnh sớm xem xét sửa đổi quy định, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc tách thửa đất.

Bên cạnh đó, cử tri cũng phản ánh một số vấn đề dân sinh như: chưa có nước sạch, thiếu nước tưới cho cây trồng...

Các ý kiến, kiến nghị của cử tri được đại diện các sở, ban, ngành, lãnh đạo địa phương trao đổi và giải trình làm rõ thêm. Đồng thời, các tổ đại biểu HĐND tỉnh đã ghi nhận và cho biết sẽ chuyển những ý kiến, kiến nghị này đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết trong thời gian tới.

Nhóm PV THỜI SỰ