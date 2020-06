Gần 449 ngàn lượt thi tìm hiểu truyền thống ngành Tuyên giáo tuần thứ 11

Hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (1/8/1930 - 1/8/2020), Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng” trên mạng VCNET. Thời gian thi trắc nghiệm được tiến hành hàng tuần, từ 23/3 đến 13/7/2020.

Tuần thứ 11 (từ 1-8/6) của Cuộc thi “Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng” trên mạng VCNET có 161.519 người tham gia thi với 448.902 lượt người thi, 29.519 người trả lời đúng cả 10 câu hỏi.

Giải Nhất cuộc thi tuần thứ 11 thuộc về thí sinh Nguyễn Văn Duẩn (phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân, TP.Hải Phòng). Hai giải Nhì thuộc về các thí sinh: Nguyễn Xuân Thắm (phường Hưng Trí, TX.Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) và Trần Hương (phường Đằng Hải, quận Hải An, TP.Hải Phòng). Năm giải Ba thuộc về các thí sinh: Phạm Ngọc Điền (Số 166 khu phố 3/2 thị trấn Vĩnh Bảo, huyện Vĩnh Bảo, TP.Hải Phòng); Võ Quang Đạt (thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh); Lê Thị Hòe (trường MN Mỹ Lộc, xã Mỹ Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh); Phan Văn Việt Nhật (xã Cẩm Dương, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh); Nguyễn Thị Mỹ Âu (thôn Khe Cò, xã Sơn Lễ, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh).

Mười tỉnh, thành phố có số người tham gia dự thi đông nhất tuần thi thứ 11 gồm: TP.Hồ Chí Minh, Hà Tĩnh, Nghệ An, Lâm Đồng, TP.Hà Nội, Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu, Quảng Ninh, Hà Nam.

Cuộc thi tuyên truyền về lịch sử 90 năm xây dựng và phát triển ngành Tuyên giáo của Đảng nhằm nâng cao nhận thức và phát huy những kinh nghiệm để vận dụng linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả trong đổi mới nội dung, phương thức công tác tuyên giáo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ hiện nay; tuyên truyền, đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sâu rộng trong toàn xã hội; đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Cuộc thi cũng góp phần đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái, thù địch, nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

XUÂN NGUYỄN