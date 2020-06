BR-VT 6 tháng đầu năm: Tổng thu ngân sách khoảng 38.693 tỷ đồng

Ngày 25/6, ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp thường kỳ nhằm đánh giá tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm 2020; thảo luận và đề ra giải pháp thực hiện các nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

Ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Báo cáo tại cuộc họp, ông Nguyễn Công Vinh, Giám đốc Sở KH-ĐT cho biết, dịch bệnh COVID-19 tuy không xảy ra trực tiếp trên địa bàn tỉnh, nhưng đã gây những tác động lớn đến tình hình kinh tế - xã hội. Ảnh hưởng của dịch COVID-19 khiến tốc độ tăng trưởng các chỉ tiêu kinh tế chậm lại đáng kể, những ngành bị tác động nhiều nhất là du lịch, xuất khẩu nông sản, thủy sản, dịch vụ vận tải, cảng biển và một số nhóm ngành công nghiệp may mặc, giày da…

Ông Nguyễn Công Vinh, Giám đốc Sở KH-ĐT báo cáo kết quả 6 tháng đầu năm 2020 tại cuộc họp.

Tuy nhiên, kết quả tăng trưởng một số chỉ tiêu kinh tế của tỉnh 6 tháng đầu năm 2020 vẫn có điểm sáng, một số lĩnh vực có sự tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước như: Giá trị sản xuất công nghiệp không tính dầu thô và khí đốt ước đạt 142.005 tỷ đồng, tăng 6,47%; Giá trị sản xuất nông nghiệp ước đạt 4.061 tỷ đồng, tăng 2,43%...

Các đại biểu tham dự cuộc họp.

Tổng thu ngân sách trên địa bàn 38.693 tỷ đồng, đạt 50,9% dự toán, bằng 87,9% so cùng kỳ, trong đó: thu từ dầu thô và khí đốt 12.500 tỷ đồng, đạt 63,8% dự toán, bằng 85,5% so cùng kỳ; thu thuế xuất, nhập khẩu 7.893 tỷ đồng, đạt 39,5% dự toán, bằng 80,3% so cùng kỳ; thu ngân sách nội địa 18.300 tỷ đồng, đạt 50,2% dự toán, bằng 93,5% so cùng kỳ, trong đó ngân sách địa phương được hưởng là 10.307,7 tỷ đồng, đạt 53,1% dự toán và tăng 4,4% so cùng kỳ.

Công nhân Công ty TNHH Thảo Nguyên (phường Mỹ Xuân, TX. Phú Mỹ) phân loại điều sau khi đã qua máy bóc tách, xử lý.

Tại cuội họp, các sở, ngành, địa phương thảo luận làm rõ hơn về những nguyên nhân tồn tại, giải pháp để triển khai thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2020.

Tin, ảnh: QUANG VŨ