Xuân sẻ chia, cống hiến sức trẻ

Bằng sức trẻ và lòng nhiệt huyết của mình, các ĐVTN trên địa bàn tỉnh đã góp phần mang sắc xuân đến những ngôi nhà, mái ấm của người già neo đơn, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. “Xuân tình nguyện” với các ĐVTN chính là mùa xuân sẻ chia và yêu thương.

ĐVTN tặng quà Mẹ VNAH Dương Thị Đành (phường Hắc Dịch, TX.Phú Mỹ).

Sáng Chủ nhật (12/1), căn nhà của Mẹ Việt Nam Anh hùng (VNAH) Dương Thị Đành (86 tuổi, KP1, phường Hắc Dịch, TX. Phú Mỹ) đông vui hơn mọi ngày bởi sự xuất hiện của những chiếc áo xanh tình nguyện. Sau khi thăm hỏi Mẹ, các ĐVTN nhanh nhẹn phân công nhau mỗi người một việc: Nhóm giúp Mẹ lau chùi, dọn dẹp nhà; nhóm phụ trách việc lau dọn bàn thờ; nhóm dọn lá cây trong vườn; nhóm đi chợ chuẩn bị bữa trưa và số còn lại ngồi trò chuyện cùng Mẹ. Thỉnh thoảng, các bạn lại kể câu chuyện vui khiến Mẹ móm mém cười. Sau khi đi chợ về, cả nhóm lại tíu tít nhặt rau, nấu cơm, canh cho Mẹ. Thanh Hiền (SV Trường CĐ Sư phạm BR-VT) cho biết, mẹ Đành đã lớn tuổi nên khi nấu ăn, các bạn chú ý chọn những món ăn mềm, luộc kỹ, cơm cũng được thêm nước hơn bình thường.

11 giờ, bữa ăn được dọn ra, trông khá bắt mắt: Canh cá nấu chua, đậu hũ chiên, thịt kho trứng, chả giò, rau muống luộc… Mẹ Đành phấn khởi ăn hết chén cơm, cười vui vẻ nói: “Thỉnh thoảng, các cháu ĐVTN lại vào chơi, giúp Mẹ dọn dẹp. Hôm nay các cháu tặng quà, còn nấu cơm rồi cùng ăn nên Mẹ vui lắm. Cảm ơn các bạn trẻ”.

Đây là một phần việc trong chiến dịch “Xuân tình nguyện” do Tỉnh Đoàn tổ chức, với sự tham gia của 50 ĐVTN, hội viên đến từ các trường CĐ, ĐH trên địa bàn tỉnh. Khác với các năm trước, năm nay, bên cạnh việc thăm, tặng quà 4 Mẹ VNAH, các ĐVTN đã tổ chức nấu và cùng dùng bữa cơm trưa với Mẹ VNAH. “Tôi rất xúc động khi trải qua một ngày bên Mẹ, trò chuyện và dùng bữa cơm gia đình. Cảm giác như bữa cơm sum họp ngày Tết vậy. Thấy Mẹ vui, chúng tôi cũng vui theo vì cảm thấy việc làm của mình thật ý nghĩa”, Thanh Sang, SV Trường CĐ Sư phạm BR-VT chia sẻ.

Với mong muốn mang mùa xuân sẻ chia đến những hoàn cảnh còn khó khăn, ngày 11/1, ĐVTN Đoàn cơ sở Công an huyện Đất Đỏ phối hợp Chi Đoàn TAND quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh thực hiện chương trình “Xuân yêu thương”. Từ sáng sớm, các chiến sĩ trẻ của Công an huyện Đất Đỏ đã đến nhà bà Trần Thị Đây (ấp Tân Hòa, xã Long Tân) để giúp gia đình dọn dẹp, sắp đặt bàn ghế, loa, băng rôn… chuẩn bị cho lễ bàn giao nhà. Ngôi nhà rộng 50m2, trị giá 100 triệu đồng do các ĐVTN 2 cơ sở đóng góp và vận động các nhà hảo tâm. Bà Đây là con liệt sĩ Trần Văn Sen, bà sống bằng nghề bán chuối dạo, thu nhập bấp bênh. Nhận căn nhà khang trang, bà đi ra đi vô, luôn miệng mời khách uống nước, tham quan nhà. “Tôi đã 61 tuổi, trước giờ đi ở nhờ nhà người thân. Giờ được tặng căn nhà riêng cho mình, tôi mừng lắm. Tết này là cái Tết lớn nhất đối với tôi”, bà Đây rưng rưng nói. Ngoài tặng quà, các thành viên tham gia chương trình “Xuân yêu thương” còn thăm, tặng quà 10 hộ đồng bào dân tộc Châu Ro ở xã Long Tân.

Tương tự, từ ngày 11 đến 13/1, ĐVTN huyện Long Điền phối hợp với SV Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa vì cộng đồng tại xã Phước Tỉnh như: Sơn, sửa nhà cho bà Hồ Thị Nghiệp (ấp Phước Hiệp), hộ neo đơn; vẽ tranh hoạt hình trên tường Trường MN Hoàng Yến; bóc, xóa các bảng quảng cáo sai quy định.

Trước đó, Thị Đoàn Phú Mỹ đã tổ chức “Xuân ấm áp - Tết yêu thương” với nhiều hoạt động sôi nổi dành cho thanh niên và hướng đến người nghèo. Đó là 5 gian hàng với nhiều mặt hàng gia dụng được giảm giá tới 20% cùng nhiều quà tặng hấp dẫn và 1 gian hàng 0 đồng với những bộ quần áo, váy còn mới để người nghèo có nhu cầu đến lựa chọn. Bà Lê Thị Sen (xã Hòa Hội, huyện Xuyên Mộc) vui vẻ nói: “Tôi làm thuê ở gần đây, thấy các ĐVTN giới thiệu gian hàng 0 đồng nên ghé thử. Tôi đã lựa được 3 bộ đầm đẹp cho cháu ngoại (4 tuổi) diện chơi Tết, chắc là cháu sẽ mừng lắm”.

Với các ĐVTN, Tết là dịp để sẻ chia, để cống hiến sức trẻ và sự nhiệt tình cho cộng đồng. Tùy theo điều kiện, hoàn cảnh, ĐVTN mỗi địa phương đều có những việc làm hướng đến những đối tượng cụ thể. Đó là hoạt động “làm bao lì xì bán gây quỹ tặng HS nghèo”, “Phiên chợ yêu thương”, 1.000 tấm bánh chưng tặng bạn nghèo, đập heo đất tặng quà bạn nghèo… Tất cả đều mong muốn mang đến một cái Tết ấm áp và yêu thương với những mảnh đời còn khó khăn.

Anh Lê Văn Minh, Bí thư Tỉnh Đoàn cho biết, vào dịp Tết, Tỉnh Đoàn tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như: Thăm, tặng quà thiếu nhi, cựu tù chính trị, lực lượng vũ trang, Mẹ VNAH; Hành trình biên giới hải đảo; Xuân tình nguyện tại Côn Đảo; thăm, giao lưu văn nghệ với phạm nhân tại trại giam Côn Đảo… Ngoài ra, các Đoàn cơ sở đều có những phần việc cụ thể, hướng đến người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương. “Hưởng ứng chiến dịch “Xuân tình nguyện” năm 2020, từ cuối tháng 12/2019 đến nay, các cơ sở Đoàn, Hội, Đội trong tỉnh đã vận động tiền, quà tặng từ các cá nhân, DN trong và ngoài tỉnh nhằm chăm lo Tết cho những hoàn cảnh khó khăn, qua đó phát huy tinh thần “tương thân tương ái”, “nhường cơm sẻ áo” tới những mảnh đời, hoàn cảnh kém may mắn, thể hiện tình cảm, sự nhiệt huyết của tuổi trẻ, góp phần mang một mùa Xuân ý nghĩa đến mọi nhà”, anh Minh nói.

