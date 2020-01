Lãnh đạo tỉnh và các địa phương thăm, tặng quà, chúc Tết các cá nhân, tập thể

Nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930- 3/2/2020) và Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, ngày 14/1, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh và các địa phương tổ chức các đoàn đến thăm, chúc Tết, chúc thọ các Mẹ Việt Nam Anh hùng (VNAH), các cụ tròn 100 tuổi và các đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh ân cần thăm hỏi sức khỏe và tặng quà Mẹ VNAH Trần Thị Lưỡng (xã Long Phước, TP. Bà Rịa)

●Đoàn do bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà, chúc thọ các mẹ VNAH: Trần Thị Lưỡng, Hồ Thị Tam (xã Long Phước, TP. Bà Rịa) và cụ Đoàn Thị Hạnh tròn 100 tuổi (phường Long Tâm, TP. Bà Rịa).

●Đoàn do ông Mai Ngọc Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà các đơn vị: Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân; Lữ đoàn 167; Tiểu đoàn DK1; Tiểu đoàn 67; Tàu tên lửa 377, 378, 379, 380, 382, 383; Tàu pháo 272, 273; Tàu kéo 953 (thuộc Vùng 2 Hải quân) và Đồn Biên phòng 526 (xã Long Sơn, TP. Vũng Tàu).

Ông Mai Ngọc Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tặng quà Lữ đoàn 167 (Vùng 2 Hải quân).

●Đoàn do ông Nguyễn Kế Toại, Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh làm Trưởng đoàn, đã đến thăm, tặng quà các cơ sở bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh, gồm: Trung tâm Nuôi dưỡng người già neo đơn (xã An Ngãi, huyện Long Điền); Trung tâm Xã hội tỉnh; Trung tâm Nhân đạo Từ Ân; Trung tâm Nhân đạo Hồng Quang; Cơ sở nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ mồ côi, khuyết tật Thiên Thần; Trung tâm nhân đạo Bồng Lai; Viện dưỡng lão Hộ Pháp (TX. Phú Mỹ); Viện dưỡng lão Giáo xứ Nam Đồng (TP. Vũng Tàu) và Trung tâm Công tác xã hội tỉnh (TP. Bà Rịa).

●Đoàn do bà Nguyễn Thị Hồng Nguyên, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà Mẹ VNAH Trần Thị Hiên (xã Tân Lâm, huyện Xuyên Mộc) và Trại giam Xuyên Mộc (huyện Xuyên Mộc).

Bà Nguyễn Thị Hồng Nguyên, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN tỉnh thăm, tặng quà Mẹ VNAH Trần Thị Hiên (xã Tân Lâm, huyện Xuyên Mộc).

Tại những nơi đến thăm, thay mặt lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh, các đồng chí Trưởng đoàn đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, tình hình cuộc sống, động viên và chúc các Mẹ VNAH, các cụ tròn 100 tuổi sống vui, sống khỏe, sống trường thọ, luôn là tấm gương sáng cho con, cháu noi theo; chúc cán bộ, chiến sĩ các đơn vị quân đội, công an đón mùa xuân vui tươi, phấn khởi, tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

●Cùng ngày, LĐLĐ tỉnh đã tổ chức 2 đoàn đi thăm, tặng quà công nhân, lao động (CNLĐ) khó khăn và chúc Tết DN trên địa bàn tỉnh.

Đoàn do bà Tạ Thị Hồng Hà, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh đã đến thăm, chúc Tết 4 DN: Chi nhánh Công ty TNHH Vega Fashion, Công ty TNHH Chun IL Vina (TP. Bà Rịa), Công ty TNHH Chế biến - kinh doanh hải sản Dương Hà và Công ty CP Thủy sản và Xuất nhập khẩu Côn Đảo (TP. Vũng Tàu).

Đoàn do ông Nguyễn Châu Trinh, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh làm Trưởng Đoàn đã thăm, chúc Tết các DN: Công ty CP May Vũng Tàu, Công ty TNHH HS Vũng Tàu, Công ty TNHH Suất ăn công nghiệp An Thịnh Phát, Công ty TNHH TM và Cơ khí Dương Tiến Phát, Công ty TNHH Hàng Hải Sao Mai và Công ty TNHH Hà Đạt (TP.Vũng Tàu).

Tại mỗi DN đến thăm, các Đoàn đã trao tặng 15 suất quà (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng, gồm quà và tiền mặt) cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn.

Theo kế hoạch, từ nay đến ngày 17/1, LĐLĐ tỉnh tổ chức các đoàn đi thăm, chúc Tết 25 DN và tặng quà 375 CNLĐ khó khăn trên địa bàn tỉnh (mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng).

●Ngày 14/1, lãnh đạo huyện Châu Đức đã đến thăm, chúc Tết và tặng quà 38 tổ chức tôn giáo trên địa bàn huyện.

Tại các nơi đến thăm, lãnh đạo huyện đã gửi lời chúc đến các vị chức sắc và đồng bào tôn giáo đón Tết Canh Tý ấm áp, an lành, đồng thời mong muốn các vị chức sắc tiếp tục vận động đồng bào các tôn giáo sống “Tốt đời đẹp đạo”, tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền huyện Châu Đức thực hiện các chính sách an sinh xã hội, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh tại địa phương.

Dịp này, thay mặt Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam huyện, các đoàn đã tặng mỗi tổ chức tôn giáo 1 phần quà trị giá 1,2 triệu đồng.

●Cùng ngày, đoàn lãnh đạo huyện Long Điền đã đến thăm, tặng quà và chúc Tết một số doanh nghiệp tiêu biểu trên địa bàn huyện.

Đoàn đã đến thăm Công ty CP Dịch vụ - đầu tư phát triển đô thị huyện, HTX Dịch vụ Nông nghiệp An Nhứt, Công ty TNHH Xây dựng Đông Nam, Nhà máy khí Dinh Cố, Công ty Đường ống khí Nam Côn Sơn, Công ty CP Hiệp Phú; Công ty TNHH Rừng Dương; Công ty TNHH Tân Bền; HTX Thủy sản Thống Nhất; DNTN Sản xuất Thương mại Hiệp Hòa và Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Công Thành.

Tại các nơi đến thăm, lãnh đạo huyện đã tặng quà và chúc Tết tập thể ban giám đốc, cán bộ, nhân viên, công nhân các doanh nghiệp cùng gia đình đón Tết Nguyên đán Canh Tý vui tươi, hạnh phúc, an lành, chúc các doanh nghiệp năm 2020 đạt nhiều thắng lợi trong hoạt động sản xuất kinh doanh; đồng thời ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực vượt khó của các doanh nghiệp trong đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, góp phần cùng địa phương thực hiện tốt chính sách giải quyết việc làm cho lao động địa phương, đảm bảo an sinh xã hội.

●Cùng ngày, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã trao 200 suất quà cho các hộ nghèo, người già neo đơn, người khuyết tật tại xã Long Tân (huyện Đất Đỏ). Mỗi suất quà trị giá 400 ngàn đồng, do đoàn từ thiện Chùa Hang Tổ, chùa Tây Phương Núi Dinh (TX. Phú Mỹ) vận động tài trợ.

●Ngày 14/1, UBMTTQVN xã Long Sơn (TP. Vũng Tàu) phối hợp với Công ty TNHH Cát Việt (xã Tân Hải, TX. Phú Mỹ) và Hội Golf tỉnh BR-VT trao 10 chiếc xe đạp cho HS nghèo hiếu học (trị giá 2,2 triệu đồng/chiếc) do Công ty TNHH Cát Việt tài trợ; 80 suất quà (trị giá 700 ngàn đồng/suất) do Hội Golf tỉnh BR-VT tài trợ cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.

Cùng ngày, Hội Golf tỉnh BR-VT phối hợp với UBND huyện Châu Đức, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Long Điền tổ chức trao quà Tết Nguyên đán năm 2020 cho 200 hộ nghèo, hộ dân tộc thiểu số trên địa bàn 2 huyện (mỗi phần quà trị giá 700 ngàn đồng).

Đây là hoạt động thường niên của Hội Golf tỉnh BR-VT với mong muốn hỗ trợ về mặt tinh thần và chia sẻ với bà con có hoàn cảnh khó khăn được hưởng một cái Tết trọn vẹn và ấm cúng.

●Trong 2 ngày 14 và 15/1, Công đoàn và Công ty Dầu khí Nhật Việt (JVPC) tổ chức chương trình “Tết yêu thương” năm 2020. Tại chương trình, JVPC trao 120 phần quà cho người dân, HS nghèo trên địa bàn huyện Xuyên Mộc; tặng 10 chiếc xe đạp cho HS nghèo Trường THCS Lê Lợi (xã Xuân Sơn, huyện Châu Đức) trị giá 1,87 triệu đồng/chiếc và 30 phần quà tặng HS nghèo Trường TH Thắng Nhì (TP. Vũng Tàu). Mỗi phần trị giá 900 ngàn đồng. Tổng chi phí cho chương trình “Tết yêu thương” là hơn 155 triệu đồng, trích từ quỹ từ thiện của công ty và cán bộ, công nhân viên, người lao động JVPC đóng góp.

NHÓM PHÓNG VIÊN THỜI SỰ