Bảo đảm an ninh, trật tự khu vực biên giới biển

Thời gian qua, nhờ thực hiện tốt công tác nắm tình hình, phát hiện kịp thời các tình huống phát sinh, lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đã đấu tranh xử lý nhiều vụ việc nổi cộm về trật tự an toàn xã hội. Dịp Tết Nguyên đán năm nay, BĐBP tỉnh đã triển khai các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn cho người dân khu vực biên giới biển vui Xuân- đón Tết.

Lực lượng Biên phòng làm thủ tục cho khách quốc tế tại cảng Cái Mép (TX. Phú Mỹ).

TRIỆT PHÁ 2 VỤ ÁN MUA BÁN NGƯỜI

Nổi bật trong công tác phòng chống tội phạm của Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh thời gian qua là đã đấu tranh quyết liệt với tội phạm mua bán người, triệt phá nhiều vụ án phức tạp. Riêng trong năm 2019, lực lượng Biên phòng đã chủ trì, phát hiện và xử lý 2 vụ mua bán người, bắt giữ 2 đối tượng và giải cứu 3 nạn nhân.

Đơn cử, ngày 4/12/2019, BĐBP tỉnh đã khởi tố vụ án “Mua bán người dưới 16 tuổi”, đồng thời chuyển hồ sơ và đối tượng liên quan Trần Thị Vân (SN 1978, HKTT: tỉnh Đồng Tháp) cho Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh tiếp tục điều tra xử lý theo thẩm quyền. Trước đó, BĐBP tỉnh tiếp nhận tin tố giác của anh Nguyễn Văn Đồng (SN 2003, HKTT: tỉnh Tây Ninh) tố cáo Trà Thanh Nhân (SN 1978, ngụ TP.Hồ Chí Minh) có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Căn cứ kết quả xác minh ban đầu, phát hiện các dấu hiệu của tội mua bán người, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã lập Chuyên án số 272N, phối hợp với các lực lượng chức năng đấu tranh, xử lý vụ việc.

Đối tượng Đặng Văn Tâm (trái) và Hồ Thanh Phong bị lực lượng Biên phòng xử lý về hành vi mua bán pháo trái phép vào tối 5/12.

Theo kết quả điều tra, đầu tháng 6/2019, thông qua mạng xã hội, khi biết anh Đồng đang có nhu cầu tìm việc làm, Nhân hứa sẽ tìm cho một công việc “nhẹ mà lương cao” tại TP.Vũng Tàu. Theo lời Nhân, anh Đồng chỉ việc lựa cá trên tàu và mỗi chuyến biển kéo dài khoảng 3 tháng, được trả công 35-40 triệu đồng. Theo đó, Nhân đã đưa anh Đồng cùng 3 người khác cũng đang có nhu cầu tìm việc làm từ tỉnh Tây Ninh xuống TP. Vũng Tàu và tá túc tại nhà của Trần Thị Vân ở phường 5, TP.Vũng Tàu. Tại đây, Vân yêu cầu anh Đồng và những người đi cùng viết giấy nợ 2 triệu đồng/người. Vân trả cho Nhân 8 triệu đồng tiền công tìm người đi biển.

Sau đó, Vân liên hệ với 2 người làm “cò ghe” ở khu vực Bến Đá - TP. Vũng Tàu và xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền, thỏa thuận với họ để đưa anh Đồng và 3 người khác làm việc trên tàu cá. Ngày 11/6, Vân và “cò ghe” giao anh Đồng cho một chủ tàu cá tại cảng cá Phước Tỉnh. Trước đó, Vân đã giữ các đồ dùng cá nhân của anh Đồng, gồm: điện thoại, CMND, giấy đăng ký xe máy. Với “phi vụ” này, Vân nhận được 19 triệu đồng, “cò ghe” nhận 1 triệu đồng của chủ tàu cá sau khi nhận anh Đồng đi biển.

Kết thúc chuyến đi biển vào giữa tháng 9/2019, anh Đồng không được chủ tàu cá trả tiền công với lý do đã trả tiền cho Vân khi nhận anh vào làm. Anh đã tìm đến nhà Nhân, nhưng đối tượng này đã bị bắt giữ trong một vụ sử dụng trái phép chất ma túy và bị đưa đi cai nghiện bắt buộc. Bức xúc trước việc làm trên của các đối tượng, anh và một số nạn nhân khác đã làm đơn tố giác hành vi phạm tội của Trà Thanh Nhân và Trần Thị Vân.

Trước đó, cuối tháng 7/2019, BĐBP tỉnh cũng đã lập Chuyên án 270N triệt phá thành công vụ án mua bán người và ép bán dâm người dưới 16 tuổi. Bị hại là em N.T.N. (SN 2003, HKTT tại TT.Long Điền, huyện Long Điền) do đối tượng Trần Văn Hải (SN 1994, HKTT: tỉnh Bến Tre) cùng đồng bọn thực hiện. “Ngoài việc bắt và xử lý các đối tượng phạm tội, chuyên án 270N còn có tác dụng tuyên truyền, răn đe các đối tượng khác. Đồng thời, giải cứu thành công, an toàn cho nạn nhân, cứu được nguy cơ đổ vỡ của một gia đình và hậu quả cho xã hội từ hành vi mua bán người của các đối tượng gây ra. Qua đó, tạo lòng tin cho quần chúng nhân dân và chính quyền địa phương đối với lực lượng Biên phòng”, Đại tá Nguyễn Văn Tiến, Phó Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh nhấn mạnh.

CAO ĐIỂM PHÒNG, CHỐNG VI PHẠM PHÁP LUẬT

Cũng như mọi năm, trước Tết Nguyên đán năm nay, tình hình buôn bán, vận chuyển hàng giả, hàng cấm như: thuốc lá nhập lậu, pháo nổ có chiều hướng gia tăng, nhất là vào thời điểm giáp Tết. Cùng với các lực lượng chức năng, BĐBP tỉnh đã mở cao điểm đấu tranh ngăn chặn tình trạng này.

Đơn cử, tối 5/12, tại ấp Phước Lâm, xã Phước Hưng, huyện Long Điền, Đồn Biên phòng Phước Tỉnh phối hợp với Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP tỉnh bắt quả tang Đặng Văn Tâm (SN 1992, ngụ xã Phước Hưng, huyện Long Điền) đang bán trái phép 10 hộp pháo hoa có trọng lượng khoảng 17kg cho Hồ Thanh Phong (SN 1987, ngụ xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền). Theo lời khai của Tâm, số pháo hoa này do một người quen (ở xã An Ngãi, huyện Long Điền) cung cấp, sau đó Tâm bán lại với giá 900 ngàn đồng/hộp. BĐBP tỉnh đã xử phạt vi phạm hành chính Tâm và Phong với số tiền 15 triệu đồng về hành vi mua bán trái phép pháo nổ, đồng thời tịch thu tiêu hủy tang vật.

Theo Thiếu tá Nguyễn Văn Tiện, Phó trưởng Phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm BĐBP tỉnh, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển hàng hóa trái phép dự báo sẽ diễn biến phức tạp trong dịp Tết Nguyên đán. Trong đó, đặc biệt là việc mua bán, tàng trữ trái phép pháo nổ, tập trung ở một số địa bàn của huyện Long Điền, huyện Xuyên Mộc, các phường 11 và 12, TP. Vũng Tàu. Thủ đoạn của các đối tượng thường ngụy trang hàng cấm, hoặc trà trộn pháo vào các loại hàng hóa khác để vận chuyển từ các địa phương khác vào BR-VT tiêu thụ.

Trong năm 2019, BĐBP tỉnh đã độc lập phát hiện, bắt giữ, xử lý 65 vụ/93 đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy; khởi tố 54 vụ/63 đối tượng; tang vật thu giữ gồm 5,4g heroine, 212g ma túy tổng hợp, 2,7g ma túy tổng hợp dạng khay, 8,8g ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc và 15 loại vũ khí thô sơ (súng tự chế, dao, kiếm). Độc lập phát hiện, bắt giữ 24 vụ/28 đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển hàng hóa trái phép; 31 vụ/42 phương tiện/50 đối tượng khai thác, mua bán, vận chuyển khoáng sản trái phép; 11 vụ/15 đối tượng trộm cắp tài sản trên biển và khu vực cảng biển. Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 234 vụ/418 đối tượng với số tiền phạt hơn 2 tỷ đồng; tịch thu hơn 500 ngàn lít dầu DO, hơn 1.200 bao thuốc lá nhập lậu, 150 thiết bị điện tử, hơn 13.500m3 cát… Đặc biệt, lập chuyên án triệt phá thành công 2 vụ mua bán người.

Nhằm đẩy mạnh phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thương mại, các loại tội phạm trong thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, các đơn vị BĐBP tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng để trao đổi tình hình, cung cấp thông tin phục vụ công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; đẩy mạnh công tác điều tra cơ bản, rà soát, sàng lọc các đối tượng nghi vấn. “Bên cạnh đó, các đơn vị BĐBP tỉnh sẽ phối hợp với các địa phương tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng, chống các loại tội phạm và không sử dụng pháo nổ trong dịp Tết cũng như tố giác hành vi vi phạm về sử dụng pháo nổ. Qua đó, bảo đảm an toàn cho người dân khu vực biên giới biển vui Xuân – đón Tết”, thiếu tá Nguyễn Văn Tiện cho hay.

Bài, ảnh: PHƯƠNG NAM