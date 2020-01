Lãnh đạo tỉnh thăm, chúc Tết các tổ chức tôn giáo

Nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, ngày 8/1, Đoàn lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh do ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết và tặng quà các cá nhân, tổ chức tôn giáo trên địa bàn các huyện Xuyên Mộc, Long Điền và Đất Đỏ.

Đoàn lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh tặng hoa Giáo hội Baptit Việt Nam (xã Bưng Riềng, huyện Xuyên Mộc).

Theo đó, Đoàn đã đến thăm, chúc Tết các tổ chức, cá nhân gồm: Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các huyện: Xuyên Mộc, Long Điền và Đất Đỏ; Giáo hội Baptit Việt Nam, xã Bưng Riềng; Linh mục Nguyễn Văn Thế, Giáo xứ Hòa Xuân, xã Hòa Bình (huyện Xuyên Mộc); Hòa thượng Thích Như Thị, chùa Long Quy, TT.Long Điền; Ni trưởng Thích Nữ Mai Liên, Tịnh xá Ngọc Lâm, TT.Long Hải; Linh mục Vũ Quang Hiển, Giáo xứ Long Hải (huyện Long Điền); Ban Đại diện Hội thánh Cao Đài Ban Chỉnh, TT.Đất Đỏ (huyện Đất Đỏ).

Tại các nơi đến thăm, ông Trần Văn Tuấn đã gửi lời chúc đến các vị chức sắc và đồng bào tôn giáo đón Tết Canh Tý ấm áp, an lành, đồng thời mong muốn các vị chức sắc tiếp tục vận động đồng bào các tôn giáo sống “Tốt đời đẹp đạo”, tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền tỉnh BR-VT thực hiện các chính sách an sinh xã hội, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh.

