Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương

Sáng 19/12, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức Hội nghị định kỳ đánh giá toàn diện các mặt công tác của lực lượng Công an nhân dân năm 2019 và định hướng chương trình công tác trọng tâm năm 2020 để tổng kết, triển khai tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 75. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự và chỉ đạo hội nghị. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao đổi ý kiến với các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: THỐNG NHẤT

Hội nghị đã tham gia ý kiến, tập trung đánh giá tình hình an ninh, trật tự nổi lên và những kết quả công tác nổi bật của lực lượng Công an nhân dân trong năm 2019, phân tích làm rõ những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế; xác định mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ, giải pháp công tác trọng tâm về công tác bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng Công an nhân dân năm 2020; định hướng một số mặt công tác lớn của Đảng ủy Công an Trung ương chỉ đạo trong năm 2020. Đồng thời, Hội nghị đánh giá kết quả nổi bật sau gần hai năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; sơ kết các nghị quyết của Trung ương về công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân; Báo cáo tổng kết 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước theo chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Công an nhân dân...

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá, năm 2019 lực lượng Công an nhân dân đã làm tốt, hiệu quả hơn, có nhiều điểm mới, đột phá trong chức năng tham mưu chiến lược với Đảng và Nhà nước về những vấn đề cơ bản, quan trọng nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, mở rộng đối ngoại, hợp tác quốc tế.

Thủ tướng nêu rõ, lực lượng Công an nhân dân đã chủ động xây dựng và phối hợp triển khai thực hiện quyết liệt các phương án, kế hoạch bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước. Thủ tướng yêu cầu lực lượng Công an nhân dân cần tiếp tục làm quyết liệt hơn nữa việc bố trí, sắp xếp lại lực lượng cho hợp lý như phương châm đặt ra khi thực hiện Đề án tổ chức bộ máy mới là “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”.

Về công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, Thủ tướng đề nghị Bộ Công an cần tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết của Trung ương về công tác xây dựng Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

QUANG VŨ