Xây dựng tiềm lực, thế trận phòng thủ vững chắc

Trải qua 75 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành, Quân đội nhân dân Việt Nam luôn phát huy tinh thần Cách mạng và truyền thống hào hùng của dân tộc, của Quân đội anh hùng. Tại BR-VT, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, chính quyền, sự thương yêu đùm bọc, nuôi dưỡng của nhân dân, lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh không ngừng lớn mạnh, đóng góp to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay.

LLVT tỉnh tổ chức huấn luyện, diễn tập tốt cho thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, chủ động xử trí trong mọi tình huống.

XÂY DỰNG LỰC LƯỢNG PHỦ KÍN ĐỊA BÀN

Theo Đại tá Thái Văn Điền, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh, trong những năm qua, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể địa phương lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Bộ CHQS tỉnh đã chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh xử lý hiệu quả các tình huống quốc phòng – an ninh, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Đại tá Thái Văn Điền khẳng định, chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu của LLVT được giữ vững. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức Đảng trong LLVT được tăng cường. Cán bộ, chiến sĩ luôn đoàn kết, kiên định vững vàng, khắc phục khó khăn, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Với quan điểm xây dựng LLVT lấy chính trị làm cơ sở, xây dựng Đảng là trung tâm, xây dựng đội ngũ cán bộ là khâu then chốt, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy địa phương thường xuyên rà soát, kiện toàn cấp ủy gắn với quy hoạch xây dựng đội ngũ cán bộ chủ trì Ban CHQS huyện, thị, thành phố. Đồng thời, quan tâm xây dựng các chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn. Đến nay, 82/82 Ban CHQS xã, phường, thị trấn đều có chi bộ.

Hiện nay, lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên đã được xây dựng đủ số lượng, chất lượng và độ tin cậy chính trị cao. Trong đó, lực lượng dân quân tự vệ đạt 1,4% so với dân số, tỉ lệ đảng viên chiếm gần 26% trong lực lượng này. Năm 2019, toàn tỉnh giao 1.400 thanh niên nhập ngũ, đạt 100% chỉ tiêu, trong đó có 37 đảng viên, chiếm tỷ lệ 2,64%. Công tác huấn luyện được các đơn vị thực hiện đúng, đủ nội dung, thời gian theo quy định. Kết quả kiểm tra kết thúc huấn luyện quân sự, chính trị hàng năm, đa số đạt yêu cầu, trong đó hơn 75% cán bộ, chiến sĩ đạt khá, giỏi.

LLVT huyện Châu Đức ra quân dọn dẹp vệ sinh, phát quang trên các đường liên thôn của xã Bàu Chinh, huyện Châu Đức.

KHU VỰC PHÒNG THỦ VỮNG CHẮC

Theo Đại tá Phạm Phú Ý, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, BR-VT giữ vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về kinh tế, chính trị và quốc phòng - an ninh; đảm nhiệm tuyến phòng thủ chủ yếu trên hướng biển của Quân khu 7. Nhận thức rõ vị trí, vai trò và tầm quan trọng của việc xây dựng khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo, triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm củng cố, tăng cường tiềm lực, thế trận quốc phòng. Đặc biệt là tập trung đầu tư nâng cao tiềm lực kinh tế, chính trị, quốc phòng và an ninh với những cách làm sáng tạo, hiệu quả, phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Việc xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, trọng tâm là xây dựng thế trận quân sự, quốc phòng của KVPT được chú trọng, phát triển theo chiều sâu, ngày càng vững chắc.

Thời gian qua, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh luôn quan tâm đến công tác chuẩn bị và tổ chức diễn tập KVPT; diễn tập chiến đấu phòng thủ, phòng không nhân dân, phòng chống thiên tai, tìm kiếm, cứu nạn. Gần đây nhất, trong 2 ngày 8 và 9/10, Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh đã tổ chức cuộc diễn tập KVPT huyện Long Điền năm 2019 tại Trung đoàn Minh Đạm (huyện Long Điền) với sự tham gia của nhiều lực lượng, phương tiện. Trong đó, phần thực binh đã diễn ra tình huống giả định là thực hành bảo vệ mục tiêu trụ sở làm việc của cơ quan hành chính huyện Long Điền. Đối tượng tác chiến là các thế lực phản động kích động, lôi kéo người dân tổ chức biểu tình, bạo loạn. Sau gần 1 giờ, cuộc diễn tập đã thành công, thực hiện đúng yêu cầu đề ra và bảo đảm tuyệt đối an toàn về người và vũ khí, trang bị kỹ thuật.

Lực lượng vũ trang tỉnh giúp người dân sửa chữa đường tại xã Phước Long Thọ (huyện Đất Đỏ).

GẮN KẾT TÌNH QUÂN - DÂN

Đầu tháng 9 vừa qua, Bộ CHQS tỉnh đã bàn giao căn nhà tình nghĩa quân - dân cho hộ gia đình ông Phan Hữu Hiệp (tổ 3, ấp 1, xã Hòa Hội, huyện Xuyên Mộc) là giáo dân Công giáo, thuộc hộ nghèo, có khó khăn về nhà ở. Căn nhà được khởi công xây dựng ngày 19/6 trên nền đất nhà cũ của gia đình ông Hiệp với diện tích khoảng 80m2, chi phí xây dựng khoảng 150 triệu đồng, trong đó Bộ CHQS tỉnh hỗ trợ 100 triệu đồng. Trong ngày nhận bàn giao căn nhà, ông Hiệp mừng rỡ bày tỏ: “Khi còn ở trong căn nhà mái tôn cũ nát, xập xệ, gia đình tôi lúc nào cũng sống trong cảm giác lo âu, đặc biệt vào mùa mưa, bão. Nay được sự quan tâm của Bộ CHQS tỉnh hỗ trợ xây nhà mới, giúp an cư lập nghiệp, gia đình tôi sẽ cố gắng làm ăn với phương châm sống tốt đời - đẹp đạo, kính Chúa - yêu nước”.

Được biết, việc hỗ trợ xây dựng nhà ở cho đồng bào nghèo như trường hợp của ông Phan Hữu Hiệp nêu trên, nằm trong chương trình công tác dân vận và phong trào thi đua “LLVT chung sức xây dựng nông thôn mới” của LLVT tỉnh. Thời gian qua, bên cạnh việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quốc phòng – an ninh, quân sự địa phương, LLVT tỉnh cũng đã phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương thực hiện tốt chính sách quân đội, hậu phương quân đội.

Thực hiện công tác dân vận và phong trào thi đua “LLVT chung sức xây dựng nông thôn mới”, trong năm 2019, LLVT tỉnh đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị giúp nhân dân thu hoạch mùa màng, vệ sinh nghĩa trang liệt sĩ, đền thờ liệt sĩ với gần 23 ngàn ngày công; phát quang, khơi thông cống rãnh, đường giao thông liên thôn, ấp được 16km. Bên cạnh đó, đã tư vấn, khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 500 hộ dân; tặng 200 suất quà (mỗi suất trị giá 500 ngàn đồng) cho các hộ nghèo và gia đình chính sách; tặng 55 suất học bổng (mỗi suất trị giá 500 ngàn đồng) cho các em HS nghèo hiếu học; xây tặng 15 căn nhà đồng đội, tình nghĩa quân - dân với tổng trị giá hơn 1,3 tỷ đồng.

Đồng thời, LLVT tỉnh đẩy mạnh công tác dân vận, triển khai thực hiện các hoạt động giúp đỡ người dân vùng sâu vùng xa có hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc, đồng bào tôn giáo, gia đình chính sách trong phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, phòng chống thiên tai và phòng trừ dịch bệnh… “Qua những hoạt động, việc làm thiết thực như vậy, đã xây dựng mối quan hệ tốt đẹp giữa cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh với người dân trên địa bàn, ngày càng thắt chặt nghĩa tình quân - dân tươi đẹp, góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân ngày càng vững chắc”, Đại tá Phạm Phú Ý khẳng định.

Bài, ảnh: PHƯƠNG NAM