Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà các đơn vị quân đội và cá nhân

Nhân kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22/12 (1944 - 2019) và 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân 22/12 (1989-2019), sáng 19/12, các Đoàn công tác của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà các đơn vị quân đội, các sĩ quan quân đội nghỉ hưu, Trung tâm điều dưỡng thương binh, các Mẹ VNAH trên địa bàn tỉnh.

Ông Bùi Chí Thành, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, UVBTVTU, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh tặng quà cho đại diện Lữ đoàn 171 Hải quân.

* Đoàn do ông Bùi Chí Thành, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, UVBTVTU, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà: Lữ đoàn 171 Hải quân, Chi đội Kiểm ngư số 2 (TP.Vũng Tàu); Đại tá Mã Thành Sơn (xã Hòa Long) các Mẹ VNAH Trần Thị Đường, Võ Thị Huê, Đặng Thị Chờ, Trần Thị Trinh (xã Hòa Long, TP.Bà Rịa).

Ông Nguyễn Văn Xinh, UVBTVTU, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thăm hỏi, động viên, tặng quà cán bộ, chiến sĩ các đơn vị tàu Hải quân trực chiến.

* Đoàn do ông Nguyễn Văn Xinh, UVBTVTU, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà 6 đơn vị tàu chiến, gồm: Tàu Hải quân trực chiến 09, Tàu Hải quân trực chiến 11, Tàu Hải quân trực chiến 13, Tàu Hải quân trực chiến 15, Tàu Hải quân trực chiến 17, Tàu Hải quân trực chiến 18 và Mẹ VNAH Nguyễn Thị Đậu (phường 9), Đại tá Cao Xuân Thắng (phường 9, TP.Vũng Tàu).

Ông Nguyễn Văn Đồng, UVBTVTU, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy tặng quà cho Trung đoàn Tên lửa E261.

* Đoàn do ông Nguyễn Văn Đồng, UVBTVTU, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà: Ban Chỉ huy Quân sự TP. Vũng Tàu, Trung đoàn Tên lửa E261 và Đại tá Bùi Nam Đỉnh (phường Thắng Nhất), Đại tá Nguyễn Tất Dưỡng (phường Nguyễn An Ninh, TP.Vũng Tàu).

Đại tá Phạm Phú Ý, UVBTVTU, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh thăm hỏi, tặng quà cho Thiếu tướng Trương Văn Tài, nguyên Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng thường trực phía Nam (hiện ngụ TT.Long Điền).

* Đoàn do Đại tá Phạm Phú Ý, UVBTVTU, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà: Trung tâm Điều dưỡng thương binh và Người có công Long Đất, Trung đoàn Minh Đạm, Ban CHQS huyện Long Điền và Thiếu tướng Trương Văn Tài (TT.Long Điền), Thiếu tướng Lê Minh Quang (xã An Ngãi), các Mẹ VNAH Phan Thị Khương (xã An Ngãi), Lương Thị Chính (xã Phước Hưng, huyện Long Điền).

Đại tá Bùi Văn Thảo, UVBTVTU, Giám đốc Công an tỉnh tặng quà cho Sư đoàn 302.

* Đoàn do Đại tá Bùi Văn Thảo, UVBTVTU, Giám đốc Công an tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà: Trường bắn Quốc gia khu vực 3, Sư đoàn 302, Trung đoàn 88.

Ông Dương Minh Tuấn, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh tặng quà cho Ban CHQS huyện Châu Đức.

* Đoàn do ông Dương Minh Tuấn, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà: Ban CHQS huyện Châu Đức, các Mẹ VNAH Hứa Thị Sắc (xã Kim Long), Nguyễn Thị Nghiệp (xã Láng Lớn), Nguyễn Thị Đồng (xã Suối Nghệ), Lại Thị Bạn (xã Nghĩa Thành), La Thị Biên (xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức).

Ông Lê Tuấn Quốc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh c tặng quà cho Hải đoàn 129 Hải quân.

* Đoàn do ông Lê Tuấn Quốc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà: Hải đoàn 18 Biên phòng, Hải đoàn 128 Hải quân, Hải đoàn 129 Hải quân và Đại tá Lê Phái (phường Phước Hưng), Đại tá Đỗ Thành Sóc (phường Phước Hưng), Đại tá Ngô Quốc Quang (phường Phước Hưng), Mẹ VNAH Nguyễn Thị Tư (phường Phước Hưng, TP.Bà Rịa).

Ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà cho Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân.

* Đoàn do ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà: Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân và 3 đơn vị thuộc Vùng 2 Hải quân gồm Lữ đoàn 167, Tiểu đoàn 67, Tiểu đoàn DK1 cùng 9 tàu pháo, tên lửa thuộc Lữ đoàn 167. Đoàn cũng đến thăm, tặng quà cho Trường Quân sự tỉnh, Đại tá Lê Vũ Thông (phường Phước Nguyên), Đại tá Trần Công Hiểu (phường Phước Nguyên, TP.Bà Rịa) và gia đình Mẹ VNAH Lê Thị Thê (đã mất, xã Long Sơn, TP.Vũng Tàu).

Ông Bùi Chí Tình, Phó Trưởng Ban VH-XH, HĐND tỉnh tặng quà cho Mẹ VNAH Hồ Thị Tam.

* Đoàn do ông Bùi Chí Tình, Phó Trưởng Ban VH-XH, HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà: Trường Trung cấp Biên phòng 2, Thiếu tướng Nguyễn Minh Ninh (ngụ xã Long Phước; nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự Đặc khu Vũng Tàu-Côn Đảo, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh BR-VT), Đại tá Đinh Văn Hùng (phường Long Tâm), Trung tá Tạ Hồng Sinh (xã Long Phước), Mẹ VNAH Trần Thị Lưỡng (xã Long Phước), Mẹ VNAH Hồ Thị Tam (xã Long Phước, TP.Bà Rịa).

Đại tá Thái Văn Điền tặng quà cho Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu Cảng.

* Đoàn do Đại tá Thái Văn Điền, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà: Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng và Đại tá Nguyễn Minh Mẫn (phường 4), Đại tá Nguyễn Văn Ánh (phường 3, TP.Vũng Tàu).

NHÓM PV TSCT