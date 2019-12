Bế mạc Kỳ họp thứ 9, HĐND huyện Châu Đức khóa IV

Ngày 19/12, Kỳ họp thứ 9, HĐND huyện Châu Đức khóa IV, nhiệm kỳ 2016-2021 bước sang ngày thứ hai, các đại biểu đã chất vấn và trả lời chất vấn, thông qua các nghị quyết và bế mạc.

Trong 2 ngày làm việc, các đại biểu HĐND huyện Châu Đức đã nghe báo cáo: Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2019 và phương hướng năm 2020; Kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trình tại Kỳ họp thứ 8; Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các buổi tiếp xúc trước kỳ họp thứ 9, HĐND huyện; Kết quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật;...

Kỳ họp xác định nhiệm vụ thực hiện trong năm 2020 với các chỉ tiêu cơ bản, trong đó bao gồm: giá trị sản xuất nông nghiệp theo giá so sánh tăng 4,0%; sản xuất công nghiệp tăng 8,8%; doanh thu thương mại - dịch vụ tăng 12,78%; thu ngân sách nhà nước tăng 74,55% so với dự toán năm 2019; phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo cuối năm xuống còn 431 hộ, chiếm tỷ lệ 1,07% so với số hộ toàn huyện. Đồng thời tăng cường chỉ đạo xử lý dứt điểm ô nhiễm môi trường, kiểm soát chặt chẽ các trang trại chăn nuôi; thực hiện tốt công tác quân sự - quốc phòng địa phương; chú trọng các chính sách an sinh xã hội, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, y tế…

HOÀNG HẬU, THÁI BÌNH