Có bao nhiêu loại vắc xin đang được sử dụng?

Các chuyên gia đã khẳng định tiêm vắc xin là cách duy nhất để thế giới có thể thoát khỏi đại dịch COVID-19 một cách nhanh chóng nhất. Đến thời điểm hiện nay, có 6 loại vắc xin phòng COVID-19 đã được Bộ Y tế cấp phép sử dụng tại Việt Nam, chứng minh được tính an toàn và hiệu quả.

Vắc xin COVID-19 do Tập đoàn AstraZeneca sản xuất đã được cấp phép sử dụng khẩn cấp tại 181 quốc gia, vùng lãnh thổ và được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đưa vào danh sách sử dụng khẩn cấp. Đến nay, vắc xin này đã được sử dụng tại 119 quốc gia, vùng lãnh thổ. Vắc xin AstraZeneca được triển khai tiêm chủng tại Việt Nam từ tháng 3/2021 và đang có số lượng sử dụng nhiều nhất tại Việt Nam.

Vắc xin Gam-COVID-Vac (tên khác là SPUTNIK V) do Viện Nghiên cứu Gamaleya, Nga sản xuất đã được cấp phép sử dụng tại 70 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Tại Việt Nam, vắc xin Sputnik V. Tiếp đó là vắc xin Vero Cell của Sinopharm do Sinopharm phát triển và Beijing Institute of Biological Products Co., Ltd.,- Trung Quốc sản xuất, đã được cấp phép sử dụng tại 64 quốc gia, vùng lãnh thổ và được Tổ chức Y tế thế giới đưa vào danh sách sử dụng khẩn cấp. Đến nay, vắc xin này đang sử dụng tại 59 quốc gia. Tại Việt Nam, vắc xin Vero Cell đã được Bộ Y tế phê duyệt có điều kiện cho nhu cầu cấp bách trong phòng, chống dịch COVID-19 và đã triển khai tiêm chủng từ tháng 7/2021.

Vắc xin của Pfizer/BioNTech đã được cấp phép sử dụng tại 111 quốc gia và vùng lãnh thổ và được Tổ chức Y tế thế giới đưa vào danh sách sử dụng khẩn cấp. Đến nay, vắc xin này đã được sử dụng tại 97 quốc gia với khoảng 850 triệu liều đã được sử dụng, trong đó có Việt Nam.

Vắc xin Spikevax do Moderna sản xuất đã được cấp phép sử dụng tại 64 quốc gia, vùng lãnh thổ và được Tổ chức Y tế thế giới đưa vào danh sách sử dụng khẩn cấp. Loại vắc xin này đã được sử dụng tại 63 quốc gia trong đó có Việt Nam.

Cuối cùng là vắc xin Janssen do Janssen Pharmaceutica NV (Bỉ) và Janssen Biologics B.V (Hà Lan) sản xuất được cấp phép sử dụng tại 56 quốc gia, vùng lãnh thổ và được Tổ chức Y tế thế giới đưa vào danh sách sử dụng khẩn cấp trong đó có Việt Nam.

Tất cả các vắc xin được cấp phép và đưa về Việt Nam sử dụng đều bảo đảm an toàn và hiệu quả.

HUYỀN TRANG

(Tổng hợp)