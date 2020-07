Kiến nghị giảm phí thuê mặt bằng cho tiểu thương chợ Bà Rịa

Phản ánh tới Báo BR-VT, các tiểu thương kinh doanh rau củ quả tại chợ Bà Rịa cho biết, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 trong những tháng đầu năm nay, doanh thu giảm sút hơn 50%. Tuy nhiên họ không được hỗ trợ miễn giảm thuế mà còn bị tăng thuế, khiến việc buôn bán vốn đã ế ẩm nay lại càng thêm khó khăn.

Các hộ kinh doanh rau tại chợ Bà Rịa đều gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 trong thời gian qua.

Theo các hộ kinh doanh rau củ quả tại chợ đầu mối Trung tâm Thương mại Bà Rịa (gọi tắt chợ Bà Rịa), trong thời gian dịch COVID-19 bùng phát, nhất là vào tháng 4/2020, việc buôn bán của họ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nguyên nhân đây là thời điểm thực hiện giãn cách xã hội, người dân hạn chế đến chợ mua hàng. Bên cạnh đó, các cơ sở kinh doanh du lịch, nhà hàng… cũng ngưng hoạt động. Việc này khiến nhu cầu mua thực phẩm tại chợ giảm.

Từ thực tế nêu trên, ông Nguyễn Duy Khánh, hộ kinh doanh rau tại chợ Bà Rịa cho hay, nhiều tiểu thương tại chợ Bà Rịa mong muốn được miễn giảm các loại thuế phí như: tiền thuê ki ốt, tiền điện nước, phí bảo vệ… Tuy nhiên, đầu tháng 3/2020, các tiểu thương nhận được thông báo của Ban Quản lý (BQL) chợ tăng gần gấp đôi mức phí hiện tại. Cụ thể, trước đây gia đình ông thuê 40m2 mặt bằng chỉ hơn 1,7 triệu đồng nhưng nay được thông báo là phải đóng hơn 2,8 triệu đồng/tháng; tiền điện, nước cũng tăng lên 350 ngàn đồng/tháng (trước chỉ khoảng 120-130 ngàn đồng). Theo ông Khánh, các chi phí đều tăng cao khiến cho việc kinh doanh của nhiều tiểu thương gặp khó khăn.

Trao đổi với phóng viên Báo BR-VT, ông Lê Thanh Phong, Trưởng BQL chợ Bà Rịa cho biết, tháng 3/2020, các hộ kinh doanh mặt hàng rau củ quả tại khu vực bày bán các mặt hàng tươi sống và khu vực chợ đêm đầu mối nông sản có gửi đơn đến UBND TP.Bà Rịa đề nghị xem xét giảm thuế mặt bằng và giảm thuế kinh doanh cho đến khi dịch bệnh COVID-19 được khống chế; kiến nghị hoãn tăng thuế mặt bằng của các hộ kinh doanh rau, la ghim do ảnh hưởng của dịch bệnh. Theo ông Phong, trước khó khăn của tiểu thương, BQL chợ Bà Rịa đã có văn bản gửi UBND TP. Bà Rịa đề nghị xem xét giảm 50% tiền thuê ô, kho, mặt bằng lầu 2 và các bãi giữ xe, nhà vệ sinh trong thời gian dịch bệnh COVID-19. Đồng thời đề nghị UBND TP.Bà Rịa xem xét giảm 50% tiền thuê mặt bằng, tiền sử dụng diện tích bán hàng trong thời gian 3 tháng (tháng 4,5 và 6) của một số hộ kinh doanh thuê ô, kho, các nhà vệ sinh, bãi giữ xe ở chợ Bà Rịa.

Ngày 12/5, UBND TP.Bà Rịa đã có văn bản trả lời BQL chợ Bà Rịa để thông báo đến các hộ tiểu thương là các kiến nghị giảm phí, thuế nêu trên không có cơ sở để giải quyết do không nằm trong quy định tại Nghị quyết số 42 ngày 9/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Đối với nội dung theo đơn kiến nghị của các hộ kinh doanh rau, la ghim khu vực chợ đêm thì đây là mặt hàng thiết yếu, không thuộc nội dung phải tạm đình chỉ kinh doanh theo Chỉ chị 15 ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ nên cũng không được hỗ trợ. Do đó, BQL chợ Bà Rịa đã ra thông báo cho tất cả các hộ tiểu thương theo công văn chỉ đạo của UBND tỉnh và của Sở Công thương là chỉ miễn giảm diện tích bán hàng đối với những hộ bị ngừng nghỉ kinh doanh.

“Đối với việc tăng tiền mặt bằng, BQL chợ thực hiện thu theo đúng quy định của tỉnh. Tuy nhiên, trước khó khăn của tiểu thương, BQL chợ sẽ tạo điều kiện cho tiểu thương bằng việc giãn thời hạn nộp các loại phí”, ông Lê Thanh Phong cho biết thêm.

Bài, ảnh: TRÚC GIANG