Nguy cơ mất an toàn từ hồ nước nằm sát cạnh trường học

Qua đường dây nóng Báo BR-VT, nhiều phụ huynh Trường TH Nguyễn Viết Xuân bày tỏ lo lắng về việc trường gần khu vực hồ Bàu Trũng (phường Nguyễn An Ninh, TP.Vũng Tàu), các em HS thường đến đây chơi rất nguy hiểm. Phóng viên Báo BR-VT đã tìm hiểu sự việc.

Các em HS Trường TH Nguyễn Viết Xuân tan học về ngang qua khu vực hồ Bàu Trũng.

Chị Võ Thị Thảo (chung cư Seaview 1, khu đô thị Chí Linh, phường 10, TP.Vũng Tàu) cho hay, mặc dù nhà gần trường học nhưng chị vẫn phải đưa đón con mỗi ngày. “Cháu đang học lớp 3 tại Trường TH Nguyễn Viết Xuân, gần trường có hồ Bàu Trũng không được rào chắn cẩn thận. Tôi sợ chẳng may cháu ra đây trượt chân ngã xuống hồ thì thật nguy hiểm”, chị Thảo nói.

Ông Nguyễn Văn Quang (ngụ chung cư Lakeside, phường Nguyễn An Ninh, TP.Vũng Tàu) cho rằng, để bảo đảm an toàn cho các em HS, nhà trường và chính quyền địa phương phải rào chắn kỹ và có biển cảnh báo nguy hiểm ở khu vực hồ Bàu Trũng nhằm tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra.

Theo bà Phạm Kim Nhung, Hiệu trưởng Trường TH Nguyễn Viết Xuân, trường có 2.505 HS. Vì vậy, vào thời điểm phụ huynh đưa đón con đến trường và tan trường thường rất đông. Đáng lo nhất là vào thời điểm tan trường, mặc dù đã được giáo viên nhắc nhở và căn dặn nhưng nhiều em HS nam hiếu động thường chạy ra quanh khu vực hồ Bàu Trũng để chơi đùa. Trong khi đó, hồ lại gần sát cổng chính và cổng phụ của trường. Như vậy tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn cho các em HS. “Trước đây, nhà trường đã có kiến nghị với UBND phường Nguyễn An Ninh nên phường đã cắm hai biển cảnh báo khuyến cáo hồ nước nguy hiểm và không được câu cá. Nhà trường cũng đã quyên góp được 15 triệu đồng làm hàng rào chắn. Tuy nhiên thời gian gần đây một số người dân vãng lai đã dùng kềm cắt rào để vào phía trong hồ câu cá”, bà Nhung cho biết thêm.

Theo bà Phạm Kim Nhung, thực hiện kế hoạch năm học 2019-2020 và kế hoạch xây dựng trường học an toàn phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước của Trường TH Nguyễn Viết Xuân, nhà trường cũng đã tiến hành rà soát, kiểm tra điều kiện bảo đảm an toàn trong và ngoài nhà trường. Qua khảo sát phát hiện hàng rào bao quanh bờ hồ, ngay cổng trường có nhiều đoạn đã bị phá hư, không thể che chắn nên ai cũng có thể vào được. Vì vậy hiện nay ngoài việc thường xuyên tổ chức tuyên truyền, nghiêm cấm HS chơi và lại gần khu vực quanh bờ hồ thì Trường TH Nguyễn Viết Xuân cũng đã có văn bản đề nghị UBND phường Nguyễn An Ninh phối hợp với các cấp có thẩm quyền khảo sát hỗ trợ sửa chữa, cải tạo lại hàng rào, tránh những sự cố đáng tiếc xảy ra.

Mặc dù đã có biển cấm nhưng nhiều người dân vẫn cắt hàng rào để vào khu vực trong lòng hồ Bàu Trũng câu cá.

Trao đổi với phóng viên Báo BR-VT về nội dung trên, bà Dương Thị Minh Phượng, Chủ tịch UBND phường Nguyễn An Ninh cho hay, UBND phường đã cắm hai biển cảnh báo hồ nước nguy hiểm, khuyến cáo không câu cá, cắt hàng rào tại khu vực hồ Bàu Trũng để cảnh báo phòng ngừa. “ UBND phường sẽ phân công lực lượng bảo vệ dân phố, đoàn viên thanh niên thường xuyên kiểm tra quanh khu vực này. Đồng thời sẽ khảo sát và cho rào lại các đoạn hàng rào bị phá hỏng nhằm bảo đảm an toàn cho các em HS trong trường.”, bà Phượng cho hay.

Bài, ảnh: LÊ HOÀNG