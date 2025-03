Bệnh viện Mắt tỉnh đang điều trị cho 500 bệnh nhân mắc Glaucoma

Chiều 11/3, Bệnh viện Mắt tỉnh tổ chức hội thảo khoa học chuyên đề Glaucoma (cườm nước), với chủ đề “Đoàn kết để thế giới hết bệnh Glaucoma”.

Nhân viên y tế Bệnh viện Mắt tỉnh đo nhãn áp cho bệnh nhân mắc bệnh Glaucoma.

Theo Bệnh viện Mắt tỉnh, thế giới có 80 triệu người mù lòa do bệnh Glaucoma. Riêng ở Việt Nam, có hơn 380 ngàn người mù lòa, trong đó có 24 ngàn trường hợp do bệnh Glaucoma. Do tính chất đặc biệt của bệnh, thời gian qua, Bệnh viện Mắt tỉnh đã nỗ lực nâng cao chất lượng chuyên môn trong khám, chẩn đoán và điều trị bệnh. Nhất là từ năm 2019, bệnh viện triển khai phòng khám chuyên khoa sâu về Glaucoma, đang theo dõi điều trị và quản lý hơn 500 bệnh nhân trên địa bàn tỉnh.

Tại hội thảo, bác sĩ Bệnh viện Mắt tỉnh chia sẻ những thách thức trong điều trị bệnh Glaucoma như xác định yếu tố nguy cơ chưa chính xác, xác định nhãn áp đích thấp, lo ngại tác dụng phụ trong phẫu thuật, bệnh nhân không tuân thủ điều trị.

Ngoài ra, bác sĩ đến từ Trường Đại học Y dược TP.Hồ Chí Minh, Bệnh viện Mắt TP.Hồ Chí Minh chia sẻ phương pháp phẫu thuật Glaucoma mới bằng đặt shunts Aqueous và kỹ thuật tầm soát bệnh Glaucoma bằng trí tuệ nhân tạo.

Tin, ảnh: HỒNG PHƯƠNG