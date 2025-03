Bệnh sốt xuất huyết, sốt phát ban nghi sởi gia tăng số ca mắc

Chiều 10/3, Sở Y tế tổ chức hội nghị triển khai công tác phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2025.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh cho biết, 2 tháng đầu năm, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 7 bệnh truyền nhiễm có số ca mắc.

Đáng chú ý, bệnh sốt xuất huyết có 377 ca, tăng 94,3% so với cùng kỳ năm 2024; sốt phát ban nghi sởi có 923 trường hợp, tăng 920 ca so với cùng kỳ năm ngoái; bệnh cúm 29 ca, tăng 20 ca so với cùng kỳ năm 2024; thuỷ đậu có 120 ca, tăng 42 ca so với cùng kỳ năm trước.

Ngoài ra, tỉnh còn ghi nhận nhiều trường hợp mắc bệnh tay chân miệng, quai bị, tiêu chảy. Tuy nhiên, những bệnh này có số ca mắc giảm hơn so với cùng kỳ năm 2024. Tỉnh chưa ghi nhận các trường hợp tử vong do các bệnh truyền nhiễm nói trên gây ra.

Các bệnh truyền nhiễm như sốt xuất huyết, sởi đã có vắc xin phòng bệnh. Trong ảnh: Người dân đưa trẻ đến tiêm sởi tại Trạm Y tế phường 4 (TP.Vũng Tàu).

CDC tỉnh nhận định, năm 2025, các bệnh truyền nhiễm có diễn biến khó lường, khó dự báo. Bệnh sốt xuất huyết, bệnh sốt phát ban nghi sởi và bệnh dại có nhiều khả năng lây lan trên diện rộng.

Người dân chủ động tiêm vắc xin sốt xuất huyết tại Trung tâm tiêm chủng VNVC Thắng Nhì (TP.Vũng Tàu) nhằm ngăn ngừa bệnh.

CDC tỉnh sẽ chủ động triển khai một số giải pháp trọng tâm. Trong đó, ngành y tế bám sát thực tiễn, nắm chắc thông tin, tình hình, củng cố, cải thiện công tác nhận định, dự báo; chủ động, từ sớm, từ xa các biện pháp phòng, chống bệnh truyền nhiễm và chuẩn bị sẵn sàng phương án, kịch bản bảo đảm ứng phó phù hợp, kịp thời, hiệu quả với mọi tình huống không để bị động, bất ngờ, nhất là thực hiện phương châm 4 tại chỗ.

Ngành y tế tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình các dịch bệnh truyền nhiểm để chủ động đưa ra các biện pháp phòng, chống bệnh. Trong ảnh: Lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh giám sát phòng, chống sốt xuất huyết tại huyện Châu Đức.

Bên cạnh đó, UBND các xã, phường, thị trấn xây dựng kế hoạch và bảo đảm nguồn lực, kinh phí cho công tác phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm. Đồng thời, chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể phối hợp với ngành y tế tích cực công tác phòng, chống bệnh truyền nhiễm tại cộng đồng và tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện trên địa bàn.

Tin, ảnh: TUỆ LÂM