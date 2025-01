Nâng cao chất lượng cuộc sống người dân

Kết quả qua 3 năm thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TU, độ bao phủ BHYT, BHXH, BHTN luôn được mở rộng, hàng năm vượt chỉ tiêu kế hoạch, năm sau cao hơn năm trước. Cụ thể, đến cuối năm 2024, tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 93,5%, vượt 0,3%; tỷ lệ lao động trong độ tuổi tham gia BHXH đạt 42,61%, vượt 2,02%; tỷ lệ người dân hài lòng đạt trên 87%. Đặc biệt, tỷ lệ lao động trong độ tuổi tham gia BHTN đạt 39,07% (tăng 7,07% so với kế hoạch). Tỷ lệ nguời cao tuổi từ 70 tuổi trở lên được bảo trợ bởi ít nhất một chính sách an sinh xã hội đạt 100% (vượt so với Nghị quyết đề ra là 40%).