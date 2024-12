Cứu sống 5 thuyền viên nước ngoài gặp nạn ngoài khơi Côn Đảo

Sáng 31/12, thông tin từ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 cho biết, tàu Cảnh sát biển 8005 (thuộc Hải đoàn 32) đang trên hành trình từ Ấn Độ về Việt Nam đã phối hợp với tàu cá BTr 93992 TS cứu thành công 5 thuyền viên người nước ngoài gặp nạn trên biển.

Các thuyền viên gặp nạn được đưa lên tàu Cảnh sát biển 8005.

Trước đó, vào trưa ngày 30/12, Sở chỉ huy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 nhận được tin báo khẩn đề nghị hỗ trợ tàu cá gặp nạn trên khu vực biển cách Côn Đảo khoảng 60 hải lý về phía Đông Nam. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, nắm tình hình và xác định tọa độ, Sở chỉ huy đã liên lạc với tàu Cảnh sát biển 8005 do Đại tá Nguyễn Minh Khánh, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 chỉ huy khẩn trương chuyển hướng tàu, tiến hành thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, cứu nạn trên biển.

Chăm sóc y tế cho thuyền viên gặp nạn.

Đến 17 giời 30 phút cùng ngày, tàu Cảnh sát biển 8005 đã tiếp cận tàu cá mang số hiệu BTr 93992 TS do ông Võ Hữu Tính (sinh 1995, thường trú xã Hòa Tây, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre làm thuyền trưởng). Tại hiện trường, sóng to, gió lớn, sóng gió cấp 7-8, dòng chảy lớn, biển động mạnh nhưng bằng mọi nỗ lực, cán bộ, chiến sĩ tàu Cảnh sát biển 8005 đã triển khai tổ chức các phương án cứu hộ cứu nạn kịp thời, tiếp cận và đưa 5 thuyền viên lên tàu an toàn.

Ngay sau khi lên tàu, các thuyền viên đã được Tổ quân y tàu Cảnh sát biển 8005 thăm khám, chăm sóc y tế, cung cấp thức ăn, nước uống và quần áo ấm, hiện sức khỏe của các thuyền viên ổn định. Cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 cũng đã kịp thời thăm hỏi, động viên, hỗ trợ kịp thời lương thực, nhu yếu phẩm, hỗ trợ y tế cho tàu cá BTr 93992 TS.

Đại tá Nguyễn Minh Khánh, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 thăm hỏi các thuyền viên gặp nạn.

Đến 19h ngày 30/12 sau khi kết thúc quá trình cứu hộ cứu nạn, tàu Cảnh sát biển 8005 tiếp tục hành trình đưa các thuyền viên trở về đất liền để bàn giao cho cơ quan chức năng theo quy định của pháp luật.

Tàu Cảnh sát biển 8005, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3.

Theo lời kể ban đầu của các thuyền viên, khoảng 6 giờ sáng 30/12, tàu cá CM 46799A chở theo 5 thuyền viên do ông Lai Kin Wah (quốc tịch Trung Quốc làm thuyền trưởng) bị phá nước và chìm. 5 thuyền viên của tàu này sau đó đã rời tàu, ôm phao bè trôi dạt trên biển. Khoảng 8 giờ cùng ngày, tàu cá BTr 93992 TS phát hiện 5 thuyền viên trôi dạt trên biển và tiến hành cứu vớt, sau đó liên lạc về đất liền đề nghị hỗ trợ khẩn cấp.

Tin, ảnh: BẢO KHÁNH