Hướng dẫn kỹ năng nhận diện, phân biệt thông tin mạng

Chiều 13/12, Sở GD-ĐT phối hợp với Công an tỉnh tổ chức tập huấn công tác bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng và bí mật Nhà nước trên không gian mạng cho đội ngũ cán bộ, GV.

Dự tập huấn có gần 300 đại biểu là lãnh đạo, cán bộ phụ trách chuyển đổi số của Phòng GD-ĐT các huyện, thị xã, thành phố; hiệu trưởng các trường TH, THCS...

Trong chương trình, đại diện Tiểu ban An toàn, An ninh mạng tỉnh đã thông tin về tình hình sử dụng mạng xã hội tại Việt Nam, cũng như tình hình tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng trên địa bàn tỉnh thời gian qua. Đồng thời, hướng dẫn kỹ năng nhận diện, phân biệt các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu, độc chống Đảng, Nhà nước; kỹ năng lưu trữ và xử lý tài liệu mật thuộc phạm vi bảo vệ bí mật Nhà nước; kỹ năng ứng phó với sự cố an ninh mạng, phòng, chống mã độc gián điệp và các loại tội phạm lừa đảo trên không gian mạng…

Báo cáo viên cũng lưu ý các thầy cô giáo thực hiện bảo mật 2 yếu tố đối với các tài khoản công vụ phục vụ công tác giảng dạy, cung cấp thông tin cho ứng dụng VnEdu và các ứng dụng công vụ khác.

KHÁNH CHI