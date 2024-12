Năm 2024, 2 người chết do ngộ độc thực phẩm có độc tố tự nhiên

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh vừa có văn bản gửi phòng y tế, trung tâm y tế các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh về tăng cường phòng, chống ngộ độc thực phẩm có độc tố tự nhiên.

Theo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh, năm 2024, trên địa bàn tỉnh xảy ra 4 vụ ngộ độc do thực phẩm có sẵn độc tố tự nhiên (gồm so biển, cua lạ, cá nóc) làm 6 người mắc. Trong đó, 2 trường hợp tử vong (1 ca tại huyện Côn Đảo do ăn cua lạ và 1 ca tại huyện Xuyên Mộc do ăn cá nóc).

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh yêu cầu phòng y tế, trung tâm y tế huyện, thị xã, thành phố tham mưu UBND cùng cấp tăng cường công tác kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm, kiên quyết xử lý nghiêm và đình chỉ hoạt động đối với các cơ sở không bảo đảm điều kiện an toàn thực phẩm. Đẩy mạnh tuyên truyền các biện pháp đảm bảo an toàn thực phẩm trong sản xuất, chế biến, kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm để người dân không sử dụng các loại thực phẩm có độc tố tự nhiên làm món ăn.

TUỆ LÂM