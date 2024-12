Doanh nghiệp nỗ lực thưởng Tết cho người lao động

Mức thưởng tết tại một số loại hình doanh nghiệp Theo khảo sát tại 242 DN trên địa bàn tỉnh, thưởng Tết Dương lịch năm 2025 dự kiến cao nhất 182 triệu đồng/người thuộc về DN có vốn đầu tư nước ngoài; DN trong nước thưởng cao nhất 170 triệu đồng/người. Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ mức cao nhất 15 triệu đồng/người; Công ty cổ phần, vốn góp của Nhà nước mức cao nhất 61 triệu đồng/người. Về tiền thưởng Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025, mức thưởng cao nhất 300 triệu đồng/người thuộc về DN có vốn đầu tư nước ngoài; DN trong nước có mức thưởng cao nhất 170 triệu đồng/người. Tại Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ mức cao nhất 43 triệu đồng/người; Công ty cổ phần, vốn góp của Nhà nước mức cao nhất 88 triệu đồng/người. Mức thưởng bình quân Tết Nguyên đán Ất Tỵ là 8 triệu đồng/người đối với DN trong nước; DN có vốn đầu tư nước ngoài trung bình 23 triệu đồng/người. Tại Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ bình quân 7 triệu đồng/người; Công ty cổ phần, vốn góp của Nhà nước mức bình quân 8 triệu đồng/người.