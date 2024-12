Đời sống bác ái nơi giáo xứ

Phát huy truyền thống sống “tốt đời, đẹp đạo”, đồng bào Công giáo trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia hoạt động, sản xuất; xây dựng nhiều mô hình hay để xây dựng địa phương, chăm lo người yếu thế.

Cán bộ MTTQ phường Rạch Dừa và KP.1 hướng dẫn sử dụng bình chữa cháy tại Giáo xứ Đông Xuyên.

Bếp ăn nhân ái, vùng giáo an toàn

Đã thành lệ, cứ 10h30 thứ Năm hàng tuần, bà Nguyễn Thị Hoa (KP.Phước Lộc, phường Tân Phước, TX.Phú Mỹ) lại đạp xe tới nhận phần cơm trưa miễn phí cho cả gia đình tại Bếp ăn nhân ái Giáo xứ Phước Lộc. Bà Hoa 70 tuổi, sức khỏe yếu, sống chung với 3 người con gái trong căn nhà 40m2. Hoàn cảnh khó khăn, nên được hỗ trợ suất ăn cho 9 người trong đại gia đình đã giúp bà đỡ một khoản tiền chợ.

“Bếp ăn nấu ngon lắm, hôm nay có sườn sốt chua ngọt mềm, canh giá hẹ. Hôm khác có cá kho hoặc chiên, đậu hũ nhồi thịt sốt cà… Các món canh, rau cũng thường xuyên thay đổi. Bếp ăn hỗ trợ gia đình tôi nhiều năm qua”, bà Hoa nói.

Giáo xứ Phước Lộc có 1.600 hộ với hơn 5.600 giáo dân. Năm 2018, bếp ăn nhân ái đi vào hoạt động. Mỗi thứ Năm hàng tuần, bếp nấu từ 300-500 suất cơm. “Người đến ăn trả 2.000 đồng/suất cơm. Ai không có tiền cũng không sao. Bởi đây là hoạt động tình nguyện, nhân ái như tên gọi chúng tôi đặt cho bếp. Toàn bộ chi phí bếp ăn, do giáo xứ vận động giáo dân, nhà hảo tâm ủng hộ”, ông Cao Đức Hạnh, Trưởng Ban hành giáo Giáo xứ Phước Lộc nói.

Ngoài duy trì bếp ăn, Giáo xứ Phước Lộc hàng năm còn trao 450 suất quà tới hộ nghèo, hộ khó khăn trên địa bàn vào các dịp: Tết, Noel, lễ Phục sinh; tặng học bổng cho HS hiếu học; hỗ trợ xây, sửa chữa nhà cho hộ khó khăn về nhà ở…

Theo ông Phạm Văn Bình, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam phường Tân Phước, các giáo xứ trên địa bàn phường luôn đoàn kết, tích cực thực hiện các cuộc vận động và phong trào yêu nước do địa phương phát động, tích cực trong công tác an sinh xã hội, chung tay cùng chính quyền địa phương chăm lo cho người nghèo, người khó khăn. Như dịp Noel 2024, Giáo xứ Song Vĩnh và Phước Lộc tặng 300 suất quà cho người khó khăn, tổng trị giá 100 triệu đồng.

Tại TP.Vũng Tàu, UBMTTQ phường Rạch Dừa phối hợp với Giáo xứ Đông Xuyên triển khai thực hiện Mô hình “Vùng giáo an toàn về an ninh trật tự, đoàn kết xây dựng đô thị văn minh” tại khu phố 1 từ tháng 4/2023. Khu phố có 450 hộ dân, trong đó 80% là giáo dân. Ông Vũ Văn Kỳ, Trưởng Ban điều hành KP.1 cho hay, việc phối hợp với giáo xứ xây dựng mô hình đã mang lại hiệu quả rõ rệt, giúp đời sống người dân nâng cao. Năm 2022, khu phố triển khai mô hình camera an ninh, ban đầu lắp 6 mắt camera, hiện đã có 11 mắt “chốt” tại các điểm đầu và cuối, điểm giao nhau giữa các tuyến hẻm chính của khu phố. Khu phố vận động các hộ dân lắp đặt thùng rác xanh bảo vệ môi trường và đang xây dựng mô hình phân loại rác thải tại nguồn; xây dựng tổ liên gia tự quản và vận động 100% hộ dân mua bình chữa cháy. Bên cạnh đó, công tác an sinh xã hội cũng được quan tâm.

Người dân đến nhận cơm tại Bếp ăn nhân ái Giáo xứ Phước Lộc (phường Tân Phước, TX.Phú Mỹ).

“Trước đây KP.1 có 11 hộ nghèo, thoát nghèo 10, còn 1, hiện chỉ còn 1 hộ. An ninh trật tự tốt hơn, đường phố sạch đẹp, văn minh hơn. Đó là nhờ sự phối hợp giữa giáo xứ và chính quyền địa phương”, bà Lê Thị Kim Ngân, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam phường Rạch Dừa cho biết.

Được biết hàng năm, Giáo xứ Đông Xuyên vận động khoảng 400-500 triệu đồng phục vụ công tác an sinh, từ thiện bác ái. Đồng thời dịp Tết Nguyên đán, giáo xứ tổ chức gói hơn 1.000 bánh chưng để tặng hộ khó khăn vui Xuân, đón Tết.

Năm 2024, cộng đồng giáo xứ, họ đạo trong toàn tỉnh đã đóng góp, thực hiện bác ái xã hội với tổng số tiền hơn 21,5 tỷ đồng, với các phần việc: trao 2.567 suất học bổng khuyến học, xây dựng, sửa chữa 44 căn nhà nhân ái; tặng gần 14.900 suất quà giúp đỡ người khó khăn; trợ giúp, chăm sóc 1.316 lượt người khuyết tật, trẻ mồ côi…

Xây dựng đời sống từ thiện bác ái

Trên địa bàn tỉnh có 89 giáo xứ và 5 giáo hạt, với gần 270 ngàn giáo dân. Nhiều năm qua, các giáo xứ không chỉ chăm lo đời sống cho giáo dân sống tốt đời đẹp đạo, nhắc nhở giáo dân tránh xa tệ nạn xã hội, mà còn đồng hành cùng chính quyền địa phương chăm lo hộ nghèo, hộ khó khăn; hưởng ứng và thực hiện tốt các cuộc vận động.

Phát huy tinh thần “Kính Chúa, yêu nước, sống tốt đời, đẹp đạo”, thời gian qua, đồng bào công giáo trong tỉnh đã thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thi đua phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, từ thiện bác ái, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh.

Ông Huỳnh Minh, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh cho biết, những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể luôn quan tâm, chăm lo mọi mặt đời sống của đồng bào các tôn giáo. Từ đó, các xứ, họ đạo đã tích cực tuyên truyền, vận động giáo dân xây dựng đời sống gia đình thuận hòa, vun đắp tình làng, nghĩa xóm. Công tác từ thiện xã hội, giúp đỡ người nghèo, người yếu thế được đồng bào công giáo quan tâm bằng nhiều việc làm ý nghĩa, thiết thực.

Điển hình như một số mô hình: chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ mồ côi; nuôi dưỡng các cụ già neo đơn; nuôi dạy các trẻ em thiểu năng trí tuệ, trẻ bại não; khám, cấp thuốc miễn phí cho người khó khăn; tổ chức các bếp ăn nhân ái phục vụ người dân, bệnh nhân tại các bệnh viện; xây dựng sửa chữa nhà nhân ái…

"Thời gian tới, UBMTTQ Việt Nam tỉnh động viên đồng bào các tôn giáo tiếp tục phát huy hơn nữa truyền thống đoàn kết, làm tốt nghĩa cử cao đẹp, giúp đỡ các hộ có hoàn cảnh khó khăn thông qua công tác từ thiện xã hội bằng các hành động thiết thực", ông Huỳnh Minh nói.

Bài, ảnh: DIỄM QUỲNH