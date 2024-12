Đã có trường hợp tử vong do bệnh sởi

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh cho biết, 11 tháng của năm 2024, toàn tỉnh ghi nhận 248 trường hợp sốt phát ban nghi sởi và có 1 trường hợp tử vong. Trong số này có tới 80,6% trường hợp chưa tiêm vắc xin phòng bệnh.

Các trường hợp sốt phát ban nghi sởi chủ yếu ở nhóm tuổi từ 5 tuổi trở xuống, với 162 ca. Tuy nhiên, có sự gia tăng ở nhóm 6 đến 16 tuổi, với 47 ca mắc. Ngoài ra, tỉnh còn ghi nhận 29 người lớn mắc sởi và chưa có ai được tiêm vắc xin phòng bệnh.

CDC tỉnh cũng thông tin thêm về trường hợp tử vong do bệnh sởi. Đó là N.T.B.N., (SN 1992, ở phường Mỹ Xuân, TX.Phú Mỹ), chưa tiêm vắc xin sởi. Người bệnh lây nhiễm sởi từ các trường hợp mắc phát ban nghi sởi trước đó trong gia đình. Ca bệnh nhập viện tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.Hồ Chí Minh) vào ngày 30/10, với chẩn đoán mắc bệnh sởi, kèm sốc nhiễm khuẩn, suy đa cơ quan nặng; thuyên tắc và huyết khối động mạch chi dưới; suy thận cấp không đặc hiệu, viêm phổi do vi khuẩn không đặc hiệu. Do tình trạng bệnh nặng, ngày 5/11, người nhà xin đưa bệnh nhân về nhà và tử vong vào chiều tối cùng ngày.

LÂM TUỆ