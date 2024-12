LỜI CẢM TẠ

Chồng, Cha, Ông của chúng tôi là cụ ông ĐẶNG VĂN PHÚC, sinh năm 1943, quê quán Cà Mau, huy hiệu 60 NĂM TUỔI ĐẢNG, do tuổi cao sức yếu, mặc dù được Vợ, Con, Cháu, Anh Em nội ngoại và các Y Bác sĩ tận tình chăm sóc, cứu chữa, nhưng Cụ Ông đã tạ thế ngày 5/12/2024 (nhằm ngày Mùng 5 tháng 11 năm Giáp Thìn), hỏa táng ngày 8/12/2024 (nhằm ngày Mùng 8 tháng 11 năm Giáp Thìn) tại Đài Hỏa táng Long Hương – Thành phố Bà Rịa, tỉnh BRVT, hưởng thọ 82 tuổi.

Thay mặt gia đình, Chúng tôi xin trân trọng gửi lời cảm ơn sâu sắc tới:

Ban Tổ chức Tỉnh ủy tỉnh BR-VT

Thành ủy – HĐND – UBND - UBMTTQ thành phố Vũng Tàu

Đảng ủy – HĐND – UBND - UBMTTQ Phường 3 – TPVT

Huyện ủy – HĐND – UBND - UBMTTQ huyện Đất Đỏ

Huyện ủy – HĐND – UBND - UBMTTQ huyện Côn Đảo

Ban Liên Lạc Cán bộ Côn Đảo qua các thời kỳ

Chi hội Người tù kháng chiến Phường 3 – TPVT

Chi bộ Khu phố 2, Khu phố 3 Phường 3 – TPVT

Các cơ quan Ban ngành trong tỉnh BRVT, bao gồm: Công an tỉnh và các phòng ban trực thuộc, Công an Các huyện, thị xã, thành phố, Công An Phường 3, Hội cựu CAND thành phố Vũng Tàu, Chi Hội cựu CAND Phường 3; Sở Nội vụ; Hải Quan tỉnh và các Chi cục, phòng ban trực thuộc; Sở Y tế và các đơn vị trực thuộc; Các cơ quan, đơn vị bạn bè trong tỉnh; Cùng các gia đình thông gia, bà con láng giềng, họ hàng nội ngoại quê hương Cà Mau, Vĩnh Long; bạn bè thân hữu gần xa đã đến viếng, gửi vòng hoa, tin nhắn chia buồn và tiễn đưa Chồng, Cha, Ông của Chúng tôi về nơi an nghỉ cuối cùng.

Xin cảm ơn Ban Tang lễ thành ủy Vũng Tàu, Đảng ủy Phường 3, Chi bộ khu phố 2, Khu phố 3, Phòng Tham mưu Công an tỉnh, Công an thành phố Vũng Tàu, Phòng Nội vụ, phòng Kinh tế TPVT, Thượng tọa Thích Minh Hạnh – Chủ trì Chùa Phước Hải – Vũng Tàu; Chùa Thuyền Bát Nhã – VT và bà con hàng xóm hẻm 176/10 Trương Công Định P3 - VT đã tận tình giúp đỡ gia đình tổ chức tang lễ cho Chồng, Cha, Ông của Chúng tôi được chu toàn, trang trọng.

Trong lúc tang gia bối rối, có điều gì sơ suất, gia đình mong nhận được sự thông cảm và lượng thứ.

Thay mặt gia đình xin trân trọng cảm ơn!

Vợ: Hà Kim Dung và các con.