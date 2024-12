100 học sinh thi giáo dục kỹ năng giao thông an toàn

Sáng 26/12, tại Trường Tiểu học Nguyễn Thái Học, Phòng GD-ĐT TP.Vũng Tàu tổ chức cuộc thi “Giáo dục kỹ năng tham gia giao thông an toàn” cấp tiểu học năm học 2024-2025.

Các đại biểu tham dự chương trình.

Tham dự cuộc thi có 100 học sinh khối 3, 4, 5 của 10 trường tiểu học trên địa bàn thành phố, gồm: Nguyễn Thái học, Quang Trung, Hạ Long, Thắng Nhất, Lưu Chí Hiếu, Trưng Vương, Bùi Thị Xuân, Trương Công Định, Phước An và Lý Tự Trọng.

100 học sinh của 10 trường tiểu học trên địa bàn thành phố tham dự cuộc thi.

Các thí sinh dự thi 3 nội dung: tìm hiểu kiến thức về an toàn giao thông theo hình thức thi "Rung chuông vàng"; vẽ tranh với chủ đề "An toàn giao thông"; thi năng khiếu bằng cách trình bày tiểu phẩm ngắn có tình huống về giáo dục an toàn giao thông hoặc trình bày thơ, ca, hò, vè và những bài dân ca được đặt lời mới theo nội dung giáo dục an toàn giao thông thể hiện đặc trưng vùng miền.

Các em học sinh tham gia phần thi Rung chuông vàng.

Trước đó, 10 trường trên thì mỗi trường đã cử 1 giáo viên thi thực hành một hoạt động về giáo dục an toàn giao thông theo tinh thần đổi mới phương pháp dạy học và sử dụng hiệu quả đồ dùng thiết bị dạy học.

Kết quả, với phần thi của giáo viên, Ban tổ chức trao giải Nhất cho cô Trần Thị Quỳnh Nga, Trường Tiểu học Quang Trung; cô Nguyễn Thị Thúy, Trường Tiểu học Nguyễn Thái Học; cùng 3 giải Nhì, 5 giải Ba.

Học sinh các trường thi vẽ tranh với chủ đề an toàn giao thông.

Với phần thi của học sinh, Ban tổ chức trao giải Nhất "Rung chuông vàng" cho Trường Tiểu học Lưu Chí Hiếu và Tiểu học Lý Tự Trọng; giải Nhất vẽ tranh cho Trường Tiểu học Trương Công Định và Tiểu học Thắng Nhất; giải Nhất phần thi năng khiếu cho Trường Tiểu học Phước An và Tiểu học Trưng Vương. Mỗi phần thi, Ban tổ chức còn trao 3 giải Nhì, 5 giải Ba.

Những giáo viên, học sinh đạt thành tích cao tại cuộc thi sẽ được chọn để tham gia chương trình hội thảo, giao lưu cấp quốc gia do Bộ GD-ĐT tổ chức.

Tin, ảnh: KHÁNH CHI