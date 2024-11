Kỳ Nguyên - Premier Vietnam - Abis được vinh danh 2 giải thưởng quan trọng của Hội đồng Anh

Vào ngày 27 tháng 11 năm 2024, tại sự kiện quy tụ hơn 300 đối tác tại khu vực Miền Nam do Hội đồng Anh (British Council) tổ chức, trung tâm Anh ngữ Kỳ Nguyên - Premier Vietnam - Abis đã xuất sắc nhận hai danh hiệu cao quý: "Top Language Centre partners in 2024" và "British Council authorised IELTS test venue in 2024". Đây là cột mốc quan trọng, khẳng định vị thế của Kỳ Nguyên - Premier Vietnam - Abis trong lĩnh vực giáo dục tiếng Anh, đào tạo, luyện thi IELTS và tổ chức thi IELTS tiêu chuẩn quốc tế tại Việt Nam.

Kỳ Nguyên - Premier Vietnam - Abis xuất sắc nhận danh hiệu cao quý "Top Language Centre partners in 2024"

Kỳ Nguyên - Premier Vietnam - Abis xuất sắc nhận danh hiệu cao quý "British Council authorised IELTS test venue in 2024"

Sự công nhận từ Hội đồng Anh

Giải thưởng này được trao dựa trên các tiêu chí khắt khe như chất lượng giảng dạy, sự sáng tạo trong phương pháp học, cơ sở vật chất hiện đại, và thành tích của học viên. Với sự hợp tác chặt chẽ cùng Hội đồng Anh, Kỳ Nguyên - Premier Vietnam - Abis đã không ngừng đổi mới để mang đến môi trường học tập đẳng cấp, đáp ứng nhu cầu học tập và đạt chứng chỉ quốc tế IELTS.

Đặc biệt, danh hiệu " British Council authorised IELTS test venue in 2024” đánh dấu bước tiến vượt bậc trong việc cung cấp dịch vụ thi IELTS tiêu chuẩn 5 sao. Trung tâm tự hào sở hữu phòng thi IELTS trên máy tính hiện đại đạt chuẩn quốc tế, mang đến trải nghiệm tối ưu cho thí sinh.

Đại diện Kỳ Nguyên – Premier Vietnam – Abis với lãnh đạo cấp cao của Hội đồng Anh

Ông Vũ Tuấn Anh - Giám đốc Kỳ Nguyên - Premier Vietnam - Abis chia sẻ: "Giải thưởng này không chỉ là sự công nhận cho những nỗ lực của chúng tôi trong suốt thời gian qua, mà còn là động lực để tiếp tục mang đến giá trị vượt trội cho học viên. Chúng tôi cam kết nâng cao hơn nữa chất lượng dịch vụ, giúp các bạn học viên đạt được ước mơ và chinh phục thành công."

Tầm nhìn trong tương lai

Kỳ Nguyên - Premier Vietnam - Abis sẽ tiếp tục duy trì mối quan hệ hợp tác chiến lược với Hội đồng Anh, đẩy mạnh các chương trình đào tạo IELTS, tổ chức thi IELTS tiêu chuẩn 5 sao và hoạt động cộng đồng nhằm lan tỏa giá trị tri thức và phát triển thế hệ trẻ Việt Nam.

Sự kiện này không chỉ là niềm tự hào của trung tâm mà còn khẳng định vai trò tiên phong của Kỳ Nguyên - Premier Vietnam - Abis trong việc nâng cao chuẩn mực giáo dục tiếng Anh tại Việt Nam.

Sự kiện trao giải thưởng của Hội đồng Anh cùng các đối tác

Trải nghiệm miễn phí các dịch vụ chất lượng từ Kỳ Nguyên - Premier Vietnam - Abis

Từ nay đến hết ngày 25/12/2024, Kỳ Nguyên - Premier Vietnam - Abis miễn phí trải nghiệm lớp học thực tế, miễn phí đánh giá năng lực tiếng Anh và đặc biệt là miễn phí thi thử tại phòng thi IELTS trên máy tiêu chuẩn 5 sao ở địa chỉ 245 Thống Nhất Mới, P.8, Tp. Vũng Tàu. Hãy nhanh tay đăng ký trải nghiệm!