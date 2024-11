Vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm khiến 117 người nhập viện: Sớm tìm ra nguyên nhân chính xác

Tối 27/11, Chủ tịch UBND TP. Vũng Tàu Hoàng Vũ Thảnh đã chủ trì cuộc họp khẩn với các phòng, ban, đơn vị liên quan về vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm xảy ra ngày 27/11 tại tiệm bánh mì - xôi CBBĐ.

Chủ tịch UBND TP. Vũng Tàu Hoàng Vũ Thảnh phát biểu tại cuộc họp khẩn về vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm xảy ra ngày 27/11

82/117 bệnh nhân đã ổn định và xuất viện

Báo cáo tại cuộc họp, bà Phạm Thị Thu Hiền, Trưởng Phòng Y tế TP. Vũng Tàu cho biết, vào lúc 7h ngày 27/11, Phòng Y tế nhận được thông tin về hàng loạt bệnh nhân đến khám và điều trị tại Bệnh viện Vũng Tàu. Các bệnh nhân xuất hiện các triệu chứng như sốt, đau bụng, tiêu chảy, nôn, buồn nôn và đau đầu.

Phòng Y tế, Trung tâm Y tế TP. Vũng Tàu đã phối hợp với Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh, Trạm Y tế phường 7 và Công an thành phố Vũng Tàu tiến hành xác minh. Theo đó, bữa ăn liên quan đến vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm diễn ra trong khoảng thời gian từ 17h- 23h ngày 26/11.

Tính đến 16h cùng ngày, đã ghi nhận 117 trường hợp vào khám và điều trị tại Bệnh viện Vũng Tàu và Trung tâm Y tế Vietsopetro. Trong đó, 82 ca có sức khỏe ổn định và đã được xuất viện.

Theo bà Hiền, qua xác minh thực tế tại tiệm bánh mì - xôi CĐBB, cơ sở chưa xuất trình các giấy tờ cần thiết, bao gồm Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm (ATTP), Giấy xác nhận đủ sức khỏe và danh sách xác nhận đã tập huấn kiến thức ATTP của chủ cơ sở và nhân viên, cũng như giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của thực phẩm và nguyên liệu.

Ngoài ra, cơ sở vật chất và trang thiết bị dụng cụ của cơ sở chưa bảo đảm điều kiện vệ sinh (sơ chế, chế biến dưới sàn nhà; dụng cụ và nguyên liệu không được kê cao; tường khu vực rửa bị ẩm mốc). Quy trình chế biến không theo nguyên tắc một chiều.

Đoàn kiểm tra đã thu giữ toàn bộ mẫu thực phẩm còn lại tại cửa hàng và một mẫu bệnh phẩm (chất nôn) từ bệnh viện để gửi lên Viện Y tế Công cộng TP. Hồ Chí Minh kiểm nghiệm các chỉ tiêu vi sinh.

Các lực lượng chức năng, gồm Phòng Y tế, Công an TP. Vũng Tàu, Phòng Kinh tế TP. Vũng Tàu và các đơn vị liên quan đang tiến hành kiểm tra và truy xuất nguồn gốc tại bốn cơ sở sản xuất bánh mì, một cơ sở sản xuất thịt heo và một cơ sở sản xuất giò chả.

Đoàn kiểm tra yêu cầu cơ sở tạm ngưng kinh doanh dịch vụ ăn uống cho đến khi có kết luận chính thức; đồng thời, tiếp tục theo dõi và điều tra tình trạng bệnh nhân.

Tổng rà soát các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm

Nhân viên y tế Bệnh viện Vũng Tàu chăm sóc bệnh nhân bị rối loạn tiêu hóa nghi do ngộ độc thực phẩm.

Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch UBND TP. Vũng Tàu Hoàng Vũ Thảnh yêu cầu Phòng Y tế tham mưu văn bản gửi UBND thành phố, đề nghị Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Bệnh viện Vũng Tàu và Trung tâm Y tế Vietsopetro hỗ trợ tối đa trong điều trị để giúp người bệnh sớm xuất viện. Đồng thời, đề nghị Sở Y tế hỗ trợ TP. Vũng Tàu làm việc với Viện Y tế Công cộng TP. Hồ Chí Minh để sớm tìm ra nguyên nhân chính xác của vụ việc.

Ông Thảnh cũng giao Công an TP. Vũng Tàu phối hợp với Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh, Trung tâm Y tế TP. Vũng Tàu, Phòng Y tế và UBND các phường truy xuất đầy đủ, chính xác và triệt để những vấn đề liên quan đến thực phẩm do cơ sở bán ra, mua vào và lưu thông. Công an TP. Vũng Tàu phối hợp với Phòng Y tế và Phòng Tài chính - Kế hoạch yêu cầu tất cả các cơ sở liên quan tạm dừng kinh doanh cho đến khi có kết quả chính thức.

Phòng Y tế chủ trì phối hợp với Trung tâm Y tế TP trực tiếp đến các cơ sở đang điều trị để theo dõi tình hình sức khỏe bệnh nhân và báo cáo cho Chủ tịch UBND thành phố ba tiếng một lần.

Phòng Tài chính - Kế hoạch sẽ kiểm tra các nội dung liên quan đến đăng ký kinh doanh, ATTP và các điều kiện kinh doanh thực phẩm tại các cơ sở liên quan.

Chủ tịch UBND các phường được giao tổng rà soát các cơ sở kinh doanh trên địa bàn, kiểm tra về đăng ký kinh doanh, xác định nguyên nhân chưa đăng ký (nếu có) và báo cáo trong vòng ba ngày.

Chi cục Thuế Vũng Tàu - Côn Đảo sẽ phối hợp với UBND các phường để kiểm tra tình hình nộp thuế và thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước. Đồng thời, Phòng Y tế TP. Vũng Tàu sẽ xây dựng kế hoạch tổng kiểm tra vệ sinh ATTP tại các cơ sở kinh doanh ăn uống trên địa bàn báo cáo kết quả về UBND thành phố Vũng Tàu trong vòng 20 ngày.

Bài, ảnh: HOÀNG HƯỜNG