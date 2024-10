Khám phá 3 khu phố kiểu mẫu ở Long Hải

Năm 2024, TT.Long Hải (huyện Long Điền) có 3 khu phố được công nhận khu phố kiểu mẫu. Những khu phố này xanh, sạch, đẹp, an toàn, cuộc sống người dân được nâng cao hơn.

Ông Hoàng Văn Trọng, Bí thư, Trưởng Ban điều hành KP.Hải Sơn tuyên truyền người dân không lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh.

Phố ngăn nắp, sạch sẽ

Cuối tuần, lượng khách đến Di tích thắng cảnh Dinh Cô khá đông nhưng cả tuyến đường dẫn vào di tích vẫn gọn gàng, ngăn nắp, không có tình trạng hàng quán, các quầy bán hàng rong tràn xuống lấn chiếm lòng đường, vỉa hè như trước. Ông Hoàng Văn Trọng, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban điều hành KP.Hải Sơn cho biết đây là kết quả của xây dựng khu phố kiểu mẫu tại KP.Hải Sơn.

“Khi khu phố tuyên truyền sắp xếp hàng quán, gia đình chúng tôi chấp hành ngay. Xe của khách được xếp gọn ở phía hông quán, bàn ghế để khách ngồi cũng bày gọn trong quán. Cả tuyến phố gọn gàng vì mỗi hàng quán đều tự giác thực hiện chỉnh trang đô thị”, anh Bùi Văn Đông Trường, chủ quán bán bánh flan, nước giải khát tại Dinh Cô cho biết.

Ông Hoàng Văn Trọng thông tin: “Khi xây dựng khu phố kiểu mẫu, chi bộ, chính quyền lên kế hoạch hoàn thành từng tiêu chí. Chúng tôi cũng tuyên truyền sâu rộng để nhận được sự đồng thuận cao của người dân. Chúng tôi xác định làm từng bước kỹ lưỡng để các tiêu chí ngày một nâng cao, cả khu phố kiểu mẫu thực sự về chất và lượng”.

Xây dựng “Khu phố kiểu mẫu”, đến nay, diện mạo của KP.Hải Sơn thay đổi rõ rệt. Cụ thể, 16/16 tuyến hẻm trên địa bàn đã được bê tông hóa; 6/6 tuyến đường chính đều được trồng cây xanh; 100% hộ gia đình thực hiện tốt các quy định về nếp sống văn minh đô thị; hơn 90% người dân trong khu phố tham gia BHYT; khu phố không còn hộ nghèo chuẩn quốc gia; thu nhập bình quân đầu người trong năm 2023 đạt 83,87 triệu đồng/người/năm.

Đặc biệt, người dân ở KP.Hải Sơn rất đồng tình, ủng hộ bàn giao mặt bằng để xây dựng các dự án quy hoạch của thị trấn. Cụ thể là dự án quy hoạch số 15, với tổng chiều dài khoảng 800m. 82 hộ gia đình, tổ chức, cá nhân tại KP.Hải Sơn đã di dời công trình, nhà cửa để bàn giao hơn 13.500m2 đất cho đơn vị thi công, góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông, đô thị và du lịch cho khu vực trung tâm thị trấn.

Ông Nguyễn Văn Tân, KP.Hải Sơn cho hay, khi thực hiện quy hoạch con đường số 15 giai đoạn 2, gia đình ông bị thu hồi hơn 300m2 đất, ảnh hưởng rất lớn đến thu nhập từ kinh doanh. Nhưng được ban điều hành khu phố trao đổi về chủ trương của địa phương, gia đình đã đồng tình, chấp hành.

Tại KP.Hải An, sau gần 2 năm xây dựng khu phố kiểu mẫu, đến nay, 100% tuyến đường trên địa bàn KP.Hải An, TT.Long Hải đều xanh, sạch, đẹp, có hệ thống đèn chiếu sáng, camera an ninh; 100% hộ dân trên địa bàn khu phố nêu cao ý thức, trách nhiệm trong việc đổ rác đúng nơi quy định; 100% tuyến phố treo cờ Tổ quốc các dịp lễ, tết. Năm 2022, khu phố có 14 hộ nghèo thì hiện không còn hộ nghèo. Khu phố cũng xây dựng được 2 tiểu công viên, góp phần bảo vệ môi trường, bảo vệ đất công, tạo địa điểm cho bà con vui chơi, luyện tập thể dục thể thao (TDTT).

Cán bộ, Nhân dân KP.Hải An chăm sóc hoa tại tiểu công viên của khu phố.

“Xây dựng khu phố kiểu mẫu, người dân được hưởng lợi. Hai khu đất trống trước đây nhiều người tập kết rác đã được cải tạo thành tiểu công viên, trồng hoa, cây xanh, là nơi bà con thư giãn, tập luyện TDTT. Ai cũng phấn khởi trước sự đổi thay của khu phố”, bà Phan Thị Hồng Sử, Bí thư chi bộ, Trưởng ban điều hành KP.Hải An nói.

Để xây dựng khu phố kiểu mẫu, các khu phố phải đạt 8 tiêu chí với 34 nội dung như: cứng hóa các tuyến hẻm, không có công trình nhà ở bị xuống cấp, hư hỏng mà không được duy tu, sửa chữa kịp thời; trên 70% đường chính được trồng hoa và cây xanh; 100% hộ dân chấp hành tốt quy định mai táng, quy định nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; mức hưởng thụ văn hóa của người dân trên 48 lần; xây dựng các “tổ dân cư an toàn, bảo đảm an ninh trật tự”....

Phát triển TT.Long Hải trở thành đô thị du lịch, văn minh

Tháng 8/2022, 3 khu phố của TT.Long Hải, gồm: Hải An, Hải Sơn và Hải Lộc đã triển khai đề án xây dựng “Khu phố kiểu mẫu”, giai đoạn 2022-2023.

Với những nỗ lực, quyết tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo và tuyên truyền, vận động người dân thực hiện, đến tháng 4/2024, 3 khu phố trên đã được UBND huyện Long Điền công nhận là khu phố kiểu mẫu, qua đó, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Việc xây dựng 3 khu phố nói trên đạt chuẩn khu phố kiểu mẫu không chỉ tạo diện mạo mới cho các khu phố, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, mà còn góp phần giúp TT.Long Hải sớm hoàn thành mục tiêu trở thành đô thị loại IV vào năm 2025, cũng như, thúc đẩy Long Hải phát triển bền vững, hướng đến mục tiêu trở thành trung tâm du lịch chất lượng cao của khu vực phía Nam và cả nước.

Sau khi 3/12 khu phố đạt danh hiệu khu phố kiểu mẫu, TT.Long Hải đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ xét công nhận thêm 4 khu phố kiểu mẫu vào cuối năm 2024.

“Đây là mô hình góp phần lan tỏa những hành động quyết liệt của các cấp chính quyền địa phương trong hoàn thành các tiêu chí khu phố kiểu mẫu. Việc xây dựng và hoàn thành mô hình này góp phần vào mục tiêu chung của thị trấn là nâng cao chất lượng cuộc sống và hạnh phúc nhân dân, phát triển TT.Long Hải trở thành đô thị du lịch, văn minh, hiện đại”, ông Nguyễn Xuân Tiến, Bí thư Đảng ủy TT.Long Hải cho biết.

