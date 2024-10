Dù chiến tranh lùi xa nhưng nỗi đau mất mát vẫn chưa nguôi với những gia đình liệt sĩ do chưa tìm được hài cốt người thân. Thấu hiểu điều này, hơn 10 năm qua, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã giúp hàng trăm gia đình tìm kiếm và đưa hài cốt liệt sĩ về an nghỉ, đồng thời huy động nguồn lực xã hội hỗ trợ thân nhân liệt sĩ gặp khó khăn.

Gia đình bà Tô Thị Huệ (Hà Tĩnh) tìm thấy hài cốt liệt sĩ Đặng Thái Thiềng, hy sinh năm 1982, tại chiến trường Campuchia sau gần 50 năm tìm kiếm.

Tìm lại người thân sau gần nửa thế kỷ

Câu chuyện của bà Tô Thị Huệ (Hà Tĩnh), vợ liệt sĩ Đặng Thái Thiềng, là một minh chứng xúc động về những nỗ lực của Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Sau gần nửa thế kỷ chờ đợi trong vô vọng, bà Huệ cuối cùng đã tìm được hài cốt chồng mình. Liệt sĩ Đặng Thái Thiềng (SN 1959, nguyên quán xã Xuân Liên, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) là chiến sĩ binh nhất của Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 96, Sư đoàn 309, Mặt trận 479, hy sinh ngày 30/6/1982, khi đang làm nhiệm vụ tại chiến trường Campuchia.

Từ những năm 1990, hài cốt của liệt sĩ Đặng Thái Thiềng đã được quy tập tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Tuy nhiên, do thiếu thông tin chi tiết, việc xác minh danh tính và kết nối với gia đình phải kéo dài hàng chục năm. Hai năm nay, nhờ sự hỗ trợ tích cực của Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh, bà Huệ đã đưa hài cốt liệt sĩ Thiềng về an táng tại quê hương Hà Tĩnh.

Bà Tô Thị Huệ xúc động cho biết, sau bao năm tìm kiếm, cuối cùng với sự giúp đỡ của Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh và nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương khác, gia đình bà mới tìm được hài cốt chồng, đưa về an nghỉ tại nghĩa trang quê nhà. “Đây không chỉ là niềm hạnh phúc lớn lao, mà còn là sự an ủi tinh thần, giúp tôi cảm thấy chồng mình đã được yên nghỉ tại nơi thân thương nhất và mình cũng cảm thấy an lòng hơn”, bà Huệ nghẹn ngào chia sẻ.

Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp với nhà hảo tâm, cơ quan đoàn thể sửa chữa nhà cho bà Nguyễn Thị Bảy (phường 3, TP.Vũng Tàu), vợ liệt sĩ Trương Ngọc.

Tương tự, gia đình bà Trương Thị Cẩm (xã Long Mỹ, Đất Đỏ) vỡ òa hạnh phúc khi Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh thông báo tìm thấy hài cốt liệt sĩ Trương Văn Là (tức anh trai bà, người hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ) cùng 10 đồng đội trong một đợt quy tập tại chân núi Minh Đạm. Bà Cẩm xúc động nói: “Gia đình tôi mãn nguyện khi mấy anh được đưa về quê hương sau 50 năm nằm lại nơi rừng núi”.

Trên đây là hai trong rất nhiều gia đình tìm được hài cốt thân nhân là liệt sĩ với sự giúp đỡ rất tích cực của Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh trong thời gian qua.

Bà Rịa - Vũng Tàu hiện có khoảng 1.000 mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính và 1.700 mộ có thông tin chưa đầy đủ. Kể từ khi thành lập đến nay, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh hỗ trợ thông tin, tìm kiếm hài cốt cho gần 540 gia đình liệt sĩ cũng như điều chỉnh thông tin bia mộ cho gần 150 trường hợp khác.

Ông Phạm Quang Lập, Phó Chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh cho biết, Hội được thành lập vào năm 2014, nhằm hỗ trợ các gia đình liệt sĩ, đặc biệt là trong hành trình tìm lại hài cốt người thân. Nhiều năm qua, Hội trở thành chỗ dựa tinh thần, là cầu nối vững chắc giữa những gia đình liệt sĩ và cộng đồng, thắp lên ngọn lửa của lòng biết ơn và nghĩa tình sâu đậm.

Theo ông Lập, ngay từ khi thành lập, Hội coi việc giúp đỡ gia đình liệt sĩ thu thập thông tin, tìm kiếm hài cốt người thân còn thất lạc cũng như hướng dẫn họ về thủ tục thăm viếng, đưa hài cốt liệt sĩ về quê hương là nhiệm vụ trọng tâm. “Là những người từng trải qua quân ngũ, chúng tôi chỉ mong góp sức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, để gia đình có thể an lòng, người ngã xuống có thể yên nghỉ”, ông Phạm Quang Lập nói.

Theo Thượng tá Nguyễn Xuân Công, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh, thời gian qua, Hội còn phối hợp chặt chẽ với Bộ CHQS tỉnh cũng như những đơn vị quân sự địa phương để tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ. Đơn cử, Hội đã cùng Bộ CHQS tỉnh quy tập 26 hài cốt liệt sĩ về các nghĩa trang trong tỉnh.

Kết nối nguồn lực chăm lo thân nhân liệt sĩ

Bà Nguyễn Thị Hồng Minh, Chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh cho biết, với tinh thần tự nguyện, từ việc đóng góp tài chính đến sự tận tâm trong công việc, cán bộ và hội viên Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh luôn giữ trọn nhiệt huyết. Những nỗ lực ấy không chỉ dừng lại ở việc tri ân, mà còn lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng tinh thần biết ơn sâu sắc dành cho các anh hùng liệt sĩ.

Từ năm 2014 đến nay, Hội vận động xây dựng 3 căn nhà tình nghĩa, tổ chức khám bệnh miễn phí cho hơn 5.600 trường hợp, trao 16 sổ tiết kiệm và hàng trăm phần quà cho thân nhân liệt sĩ với tổng giá trị hơn 2 tỷ đồng.

Điển hình, thi công, sửa chữa, hoàn thiện ngôi nhà của bà Nguyễn Thị Bảy (phường 3, TP.Vũng Tàu), vợ liệt sĩ Trương Ngọc. Không giấu nổi sự xúc động, bà Bảy cho biết: “Nhờ Hội, nhà hảo tâm, ngôi nhà giờ đây trở nên khang trang, đẹp đẽ hơn, không còn lo mưa mỗi lúc mưa gió. Tôi thật sự rất biết ơn”.

Sau hai nhiệm kỳ, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu ngày càng lớn mạnh và hoạt động hiệu quả. Hiện nay, Hội đã thành lập 4 chi hội tại huyện Đất Đỏ, TX.Phú Mỹ, TP.Bà Rịa và TP.Vũng Tàu, với 376 hội viên.

Dù không có biên chế và hoàn toàn dựa vào nguồn lực vận động xã hội, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh vẫn không ngừng nỗ lực vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Bà Nguyễn Thị Thiệt, Chi hội trưởng Chi hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ TP.Bà Rịa, chia sẻ, từ nhiều năm qua, với lòng nhiệt huyết và ý thức trách nhiệm, bà Thiệt cùng các hội viên vẫn kiên trì đóng góp công sức, dù đôi khi chỉ là những khoản hỗ trợ nhỏ, nhưng chứa đựng cả tấm lòng, gửi đến những gia đình đang ngóng chờ tin tức người thân. “Làm công tác Hội không có sự hỗ trợ về vật chất từ Nhà nước, tất cả chỉ dựa vào tinh thần. Nhưng mỗi khi nghĩ đến những người đã ngã xuống vì Tổ quốc, tôi lại thấy có động lực để làm, để tiếp tục cống hiến”, bà Thiệt bày tỏ.

Bài, ảnh: TRÚC GIANG