Phong trào mỗi cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện mô hình, sáng kiến cải cách hành chính (CCHC) đã tạo hình ảnh chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ.

Công chức UBND phường Thắng Nhì, TP.Vũng Tàu hướng dẫn người dân cài đặt chữ ký số.

Người dân hài lòng

Anh Bùi Văn Kiệt (trú ấp An Hòa, xã An Ngãi, huyện Long Điền) bày tỏ hài lòng về sự phục vụ của cán bộ, công chức Bộ phận một cửa UBND xã An Ngãi khi được nhận kết quả hồ sơ trước hạn.

Anh Kiệt cho biết, ngày 12/9, anh thực hiện thủ tục xác nhận tình trạng hôn nhân và thời hạn trả là ngày 13/9. Nhưng ngay trong ngày, anh đã được công chức Tư pháp - Hộ tịch thông báo đã hoàn thành thủ tục.

Tương tự, ông Nguyễn Thành Luân (ấp An Bình, xã An Ngãi) đã được trả kết quả ngay trong ngày khi thực hiện thủ tục đăng ký lại khai sinh thay vì hẹn sau 1 ngày làm việc.

Sự hài lòng của người dân tại xã An Ngãi khi thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) được nâng lên khi nơi đây triển khai mô hình CCHC “2 đạt: Đạt tỷ lệ giải quyết TTHC sớm hẹn cao; Đạt tỷ lệ hài lòng của cá nhân, tổ chức cao” vào tháng 3/2024.

Qua gần 7 tháng thực hiện tại xã đã tăng dần tỷ lệ hồ sơ TTHC giải quyết đúng hạn, sớm hạn, hạn chế thấp nhất tình trạng hồ sơ giải quyết quá hạn.

Bên cạnh đó với mô hình trên thì địa phương được đa số người dân đánh giá cao và hài lòng về mô hình, đặc biệt là giải quyết TTHC trước hạn cho người dân trên địa bàn xã. Từ 1/3 đến 15/9, Bộ phận một cửa xã tiếp nhận 747 hồ sơ, giải quyết đúng và trước hạn là 744 hồ sơ, đạt tỷ lệ 99,6%.

Người dân thực hiện TTHC tại Bộ phận một cửa UBND xã An Ngãi, huyện Long Điền.

Bên cạnh đó, qua khảo sát 93 phiếu từ người dân về cung cách, thái độ phục vụ của cán bộ, công chức trong giải quyết TTHC đạt tỷ lệ 100% đều hài lòng.

Cũng từ tháng 3/2024, UBND phường Thắng Nhì, TP.Vũng Tàu triển khai mô hình “3 hướng dẫn, 5 biết” nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi số tại địa phương. Trong đó, 3 hướng dẫn gồm: Hướng dẫn sử dụng nộp hồ sơ trực tuyến; Hướng dẫn thanh toán trực tuyến; Hướng dẫn cài đặt chữ ký số. Và 5 biết: Biết nộp hồ sơ trực tuyến; Biết thanh toán trực tuyến; Biết nhận kết quả tại nhà; Biết phản ánh kiến nghị trực tuyến; Biết cài đặt và sử dụng các ứng dụng điện tử (VneID, chữ ký số...).

Để thực hiện mô hình, từ thứ Hai đến thứ Sáu hằng tuần, phường phân công lịch trực và huy động đoàn viên thanh niên, hội phụ nữ, dân quân thường trực hỗ trợ hướng dẫn người dân tại Bộ phận một cửa của phường.

Chị Nguyễn Thị Bé (trú phường Thắng Nhì) đến Bộ phận một cửa UBND phường Thắng Nhì làm TTHC nhưng chưa cài đặt VneID, chữ ký số nên được công chức tận tình hướng dẫn cài đặt. “Thủ tục đơn giản, công chức hướng dẫn tận tình giúp tôi thuận tiện trong thực hiện TTHC sau này”, chị Bé nói.

Sau gần 7 tháng thực hiện mô hình, đến nay, 100% cán bộ, công chức, người lao động phường và 2.454 người dân, DN đã cài đặt chữ ký số cá nhân và biết sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh và Cổng Dịch vụ công quốc gia.

9 tháng năm 2024, tỷ lệ hồ sơ đúng hạn của tỉnh đạt 99,3%; tỷ lệ hồ sơ dịch vụ công trực tuyến đạt 94,51%. Số lượng hồ sơ thanh toán phí, lệ phí trực tuyến dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh là 209.390 hồ sơ, đạt tỷ lệ 72,83%.

Nhân rộng các mô hình sáng kiến hiệu quả

Theo Sở Nội vụ, xây dựng, nhân rộng các mô hình sáng kiến, các giải pháp hay trong thực hiện CCHC đã nâng cao chất lượng CCHC trên địa bàn tỉnh.

Từ đó, cơ quan, đơn vị, địa phương trên toàn tỉnh đã quan tâm triển khai, thực hiện, nhân rộng hiệu quả. Mỗi năm trên địa bàn tỉnh có hơn 200 mô hình sáng kiến được triển khai thực hiện hiệu quả tại 82 xã, phường, thị trấn và 21 cơ quan, đơn vị trực thuộc cấp tỉnh.

Kết quả 8 tháng đầu năm 2024, 189 mô hình, sáng kiến được triển khai thực hiện. Những mô hình, sáng kiến mang lại hiệu quả thiết thực, được người dân, DN hài lòng và đánh giá cao. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh, nâng cao chất lượng phục vụ, tạo sự hài lòng của người dân và DN, đẩy mạnh CCHC trên địa bàn.

Ông Nguyễn Tấn Phong, Phó Giám đốc Sở Nội vụ cho hay, bên cạnh các mô hình, sáng kiến, các cơ quan, đơn vị thực hiện, tỉnh cũng tổ chức đoàn công tác học tập kinh nghiệm tại các tỉnh đạt thứ hạng cao về xếp hạng CCHC để học tập kinh nghiệm, các mô hình, sáng kiến hay để triển khai áp dụng, nhân rộng trong tỉnh.

Bài, ảnh: HUYỀN TRANG