Đảng ủy Văn phòng Tỉnh ủy thăm, tặng quà 5 hộ dân khó khăn

Chiều 23/9, Đảng ủy Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức đoàn đến thăm, tặng quà các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, bị bệnh hiểm nghèo trên địa bàn huyện Long Điền.

Đại diện Đảng ủy Văn phòng Tỉnh ủy trao tiền hỗ trợ đến người thân ông Nguyễn Văn Phương (KP.Long Nguyên, TT.Long Điền).

Đoàn đã đến thăm 5 hộ gia đình gồm: ông Lê Văn Nhạn (SN 1948, ấp Phước Hưng, xã Tam Phước), ông Nguyễn Văn Phương (SN 1981, KP.Long Nguyên, TT.Long Điền), ông Nguyễn Vĩnh Xương (SN 1952, ấp An Hòa, xã An Nhứt), ông Nguyễn Phương Thành (SN 1979, ấp An Hòa, xã An Nhứt) và em Đỗ Thị Khánh Chi (SN 2021, ấp An Bình, xã An Ngãi).

Tại mỗi nơi đến, đoàn tặng phần quà 2 triệu đồng tiền mặt, do đảng viên các chi bộ trực thuộc Đảng ủy Văn phòng Tỉnh ủy đóng góp. Đây là hoạt động thực hiện phong trào “Đảng viên tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” của Đảng ủy Văn phòng Tỉnh ủy.

AN NHIÊN