Thu nhập của người lao động tăng

Theo thông tin từ LĐLĐ tỉnh, thu nhập của người lao động (NLĐ) có tăng nhẹ so với cùng kỳ năm 2023.

Thu nhập bình quân của cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính sự nghiệp khoảng 7,5 triệu đồng/người/tháng; NLĐ trong các DN có trên 51% vốn Nhà nước khoảng 10 triệu đồng/người/tháng (tăng 12% so với cùng kỳ); NLĐ trong các DN có vốn đầu tư nước ngoài khoảng 8,5 triệu đồng/người/tháng (tăng 3% so với cùng kỳ); NLĐ trong DN khác là 7,5 triệu đồng/người/tháng(tăng 4% so với cùng kỳ).

Tuy nhiên, hiện nay, toàn tỉnh vẫn còn 3 DN có tổ chức Công đoàn do LĐLĐ tỉnh quản lý đang nợ 4,213 tỷ đồng tiền lương của 170 NLĐ. Đời sống của NLĐ ổn định hơn so với trước, song vẫn còn một bộ phận NLĐ gặp khó khăn do bị giảm giờ làm, mất việc làm, thu nhập không đáp ứng nhu cầu cuộc sống.

NHÃ UYÊN