28 năm mẹ vẫn chờ một phép màu

Đó là hy vọng của bà Đinh Thị Chuân (SN 1960, ngụ hẻm số 8, đường Thùy Vân, phường 8, TP.Vũng Tàu) dành cho người con bị liệt nhiều năm trời. Thấy chúng tôi hỏi đường vào nhà, anh xe ôm đầu hẻm vừa chỉ vừa nói: “Cả cái khu này, không nhà ai khổ như gia đình bà Chuân. Một mình nuôi con liệt giường 28 năm, bản thân yếu ớt, bệnh tật thường xuyên”.

Bà Chuân chăm sóc con gái.

Hạnh phúc ngắn ngủi

Đi theo con đường nhựa vào đến gần cuối hẻm mới tới được căn nhà có hai phận người đang sống cảnh lay lắt. Căn nhà nhỏ lụp xụp, im ắng giữa khu đất chờ quy hoạch. Một người phụ nữ từ căn nhà tối om bước ra, đó chính là bà Đinh Thị Chuân.

Căn nhà tồi tàn không có thứ gì đáng giá ngoài chiếc giường cũ đã ọp ẹp. Chiếc ti vi cũ, lúc mở được lúc không. Nhắc đến hoàn cảnh gia đình mình, bà nghẹn ngào không nói nên lời.

Năm 1995, bà xây dựng gia đình với ông Lê Văn Hoàng. Một năm sau, vợ chồng bà vui mừng đón cô con gái đầu lòng Lê Vũ Kiều My. Thế nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, bởi căn bệnh viêm màng não làm My bị bại liệt hoàn toàn. Năm 2006 lúc My được 10 tuổi, vợ chồng bà ly hôn, gánh nặng đè lên đôi vai người phụ nữ với những tháng ngày cơ cực.

Vượt qua nỗi buồn, bà Chuân vẫn gắng gượng vừa đi làm vừa chăm con. Kể từ khi mắc chứng bệnh quái ác, My chỉ nằm ở một góc giường, cơ thể tong teo, chân tay co quắp. 28 tuổi, My vẫn như đứa trẻ, gầy gò, khuôn mặt đờ đẫn. Thứ âm thanh duy nhất phát ra là tiếng rên ư ử từ trong cổ. Mọi sinh hoạt vệ sinh, ăn uống tắm giặt đều phải nhờ mẹ.

Hàng ngày, ngoài việc chăm con, bà Chuân còn trồng rau bán kiếm tiền chi tiêu. Thu nhập chỉ hơn 50 ngàn đồng/ngày, tằn tiện lắm mới đủ rau cháo cho 2 mẹ con. Những ngày bà đau nặng không thể làm được gì, hai mẹ con lại phải cậy nhờ sự giúp đỡ của chính quyền địa phương và bà con hàng xóm. Thế nhưng sự giúp đỡ cũng có hạn nên có khi gần cả tuần, bà chỉ ăn mì gói. Dù vậy, trong ánh mắt của người mẹ ấy vẫn chan chứa tình yêu thương với đứa con thiếu may mắn.

Cần lắm những tấm lòng hảo tâm

Bao năm qua, cái gì bán được để thuốc thang, chạy chữa cho con, bà cũng đã bán hết. Hiện tại hai mẹ con bà đang ở tạm trong căn nhà nhỏ của người quen. Bà tâm sự: “Nhiều hôm tôi nghĩ quẩn, muốn chết đi cho xong cuộc đời. Nhưng nghĩ thương con, mình mà có bị sao thì có tội với nó nên lại gắng gượng...”.

Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ phường 8, TP.Vũng Tàu cho biết, hoàn cảnh của bà Chuân và em My rất khó khăn. Ngoài số tiền được nhận trợ cấp xã hội của Nhà nước, hàng tháng phường còn vận động hỗ trợ thêm 10kg gạo và 300.000 đồng, nhưng chỉ hỗ trợ được phần nào cho mẹ con bà Chuân. Vì vậy, mẹ con bà rất mong nhà hảo tâm, DN chung tay giúp đỡ để gia đình có thêm tiền lo cho cháu My chữa bệnh cũng như ổn định cuộc sống.

Bài, ảnh: MẠNH VŨ