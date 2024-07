Nghĩa trang Hàng Dương chuyển xanh

Clip dàn cảnh lôi kéo dư luận phản đối Giỏ lễ xanh đã bị gỡ Chiều 7/7, trao đổi với phóng viên Báo Bà Rịa-Vũng Tàu, Thượng tá Võ Minh Thuận, Trưởng Công an huyện Côn Đảo cho biết, những video clip phát tán trên mạng xã hội Tik Tok nhằm phản đối chủ trương thực hiện Ngày thứ Bảy Giỏ lễ xanh đã được gỡ bỏ. Công an huyện Côn Đảo đã làm việc, lấy lời khai các đối tượng, củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật. Qua nắm tình hình địa bàn, Công an huyện phát hiện một nhóm đối tượng phản đối chủ trương nói không với hoạt động cúng đốt hàng mã tại các điểm, khu di tích trên địa bàn huyện. Nhóm này thành lập cộng đồng zalo mang tên “PHẢN ỨNG NHANH - CÔN ĐẢO” gồm có 16 thành viên, do tài khoản tên “Đồ lễ Diệp Hương-Côn Đảo” làm trưởng nhóm. Khoảng 15 giờ 15 phút ngày 6/7, T.T.K.T. - chủ cơ sở kinh doanh đồ lễ HOA PEONY trên đường Võ Thị Sáu (thuộc khu dân cư số 8) cùng nhân viên N.M.H.Tr. và L.Q.D. mang lẵng hoa hình lá cờ Tổ quốc được cắm bằng mút xốp vào Nghĩa trang Hàng Dương. Đến cổng nghĩa trang, những người này được nhân viên nghĩa trang nhắc nhở và đề nghị đến khu sắp lễ để được cắm lại giỏ hoa bằng vật liệu thân thiện môi trường. T., Tr. và D. cùng nhiều đối tượng to tiếng, giằng co với các nhân viên hỗ trợ nhằm gây sự chú ý của đám đông để quay phim, chụp hình đăng tải lên các trang mạng xã hội với mục đích lôi kéo, kích động các đối tượng khác phản đối chủ trương thực hiện Ngày thứ Bảy Giỏ lễ xanh. Nhận được tin báo, Công an huyện Côn Đảo đã đến làm việc, đưa các đối tượng trên về trụ sở lấy lời khai, củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.