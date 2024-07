Xã Long Sơn, TP.Vũng Tàu: Điểm sáng giúp hộ nghèo an cư

UBMTTQ Việt Nam xã Long Sơn là một trong số các đơn vị tiêu biểu, tận tâm với công tác an sinh, đặc biệt là vận động xây dựng nhà đại đoàn kết, mái ấm yêu thương. Thời gian qua, MTTQ xã Long Sơn đã vận động, xây dựng và sửa chữa hàng chục căn nhà cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng dân cư. Đồng thời, phát huy vai trò của MTTQ trong việc sử dụng các nguồn lực hỗ trợ để giúp hộ nghèo, hộ đặc biệt khó khăn đạt được giấc mơ an cư, góp phần vào công tác an sinh xã hội. Bà Mai Ngọc Oanh, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TP.Vũng Tàu