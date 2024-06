Bệnh tay chân miệng: Phòng bệnh là giải pháp hữu hiệu nhất

Từ đầu năm đến ngày 2/6, toàn tỉnh có 681 ca TCM, tăng 340% so với cùng kỳ năm ngoái; tăng 55,8% so với trung bình 5 năm. Trong đó, tập trung chủ yếu ở TP.Vũng Tàu, TX.Phú Mỹ và huyện Châu Đức. Tỉnh chưa ghi nhận trường hợp tử vong do TCM.