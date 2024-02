Việc nhỏ giúp thành phố thêm xanh, sạch, đẹp

Nhiều đường hẻm, khu dân cư ở TP.Vũng Tàu được phủ thêm hoa, cây xanh. Bãi biển, khu di tích được dọn sạch rác. Nếp sống văn minh được lan tỏa khi các đơn vị, địa phương triển khai nhiều mô hình dân vận khéo bảo vệ môi trường.

Đoàn phường 5, TP.Vũng Tàu ra quân dọn vệ sinh ở Bãi Dâu với sự tham gia của đông đảo học sinh, giáo viên và lực lượng vũ trang.

Lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường

Cuối tháng 1/2024, trong không khí rộn ràng đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn, người dân ở hẻm 442, đường 2/9, phường Nguyễn An Ninh đã rất phấn khởi khi nơi đây có thêm công trình công cộng vui chơi, giải trí. Đó là công trình dân vận khéo xóa bãi rác thành vườn hoa và điểm check-in tiểu cảnh Tết do UBND phường Nguyễn An Ninh thực hiện.

Không gian của khu đất trống khoảng 3.000m2 đã “khoác áo mới” với nhiều tiểu cảnh đẹp. Những hàng cây cau, trầu bà, hoa hồng môn vươn lên xanh mướt. Những khóm hoa thiên điểu, hoa hướng dương… khoe sắc, tạo cảnh quan tươi đẹp. Phường còn làm các mô hình cảnh Tết như: Mái nhà xưa, gánh hoa, con thuyền, bếp củi nấu bánh chưng… sinh động, bắt mắt. Nơi đây đã thu hút nhiều người dân đến vui chơi, check-in.

Ông Trương Thế Hải, Chủ tịch UBND phường Nguyễn An Ninh cho biết, trước đây, khu đất công ở hẻm 442 là một bãi rác tự phát, gây ô nhiễm môi trường. Với ý tưởng làm một công trình ý nghĩa chào mừng năm 2024 TP.Vũng Tàu tiếp tục đón nhận danh hiệu “Thành phố Du lịch sạch ASEAN” lần thứ 3, UBND phường đã huy động lực lượng công an, quân sự, các ban ngành, đoàn thể phường, cán bộ và người dân các khu phố dọn vệ sinh, thu gom rác, san lấp mặt bằng… để xóa điểm đen rác thải này. Phường làm bồn trồng hoa, cây cảnh xanh mát và làm thêm các mô hình cảnh Tết.

“Chúng tôi vận động và nhận được sự chung tay ủng hộ của cán bộ, đảng viên, người dân và các nhà hảo tâm đóng góp 200 triệu đồng để thực hiện công trình. Để công trình duy trì hiệu quả, phường phân chia từng khu vực trồng hoa, cây cảnh cho 4 khu phố và công an, quân sự phường phụ trách chăm sóc, tưới nước hàng ngày. Phường mong muốn lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường đến mọi tầng lớp Nhân dân để làm cho môi trường sống ngày càng xanh, sạch, đẹp hơn”, ông Trương Thế Hải nói.

Tại phường 5, mô hình dân vận khéo “Ngày Chủ nhật xanh” của Đoàn phường được triển khai hiệu quả, lan tỏa, thu hút nhiều đoàn viên thanh niên, HS, GV trên địa bàn phường tham gia làm vệ sinh môi trường. Với nòng cốt là đoàn viên thanh niên, các đợt ra quân đã thu hút đông đảo các lực lượng tham gia nhặt rác ở khu di tích trận địa pháo cổ, Bãi Dâu, cảng cá trên địa bàn phường.

Chị Đào Kim Hằng, Phó Bí thư Đoàn phường 5 cho biết, năm 2023, Đoàn phường tổ chức 12 đợt ra quân dọn vệ sinh môi trường và 3 đợt ra quân xóa bảng quảng cáo, rao vặt sai quy định, với sự chung sức của hơn 500 lượt đoàn viên thanh niên, HS, GV và lực lượng vũ trang.

Xanh hóa không gian sống

Năm 2023, TP.Vũng Tàu tập trung thực hiện Nghị quyết 25 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa VII về “Năm chỉnh trang đô thị” và Nghị quyết số 15-NQ/TU, ngày 27/3/2023 của Thành ủy Vũng Tàu về thực hiện nhiệm vụ chỉnh trang đô thị giai đoạn 2023 - 2025, trong đó, thực hiện tốt công tác bảo đảm trật tự đô thị, bảo vệ môi trường, tiếp tục xây dựng TP.Vũng Tàu xanh, sạch, đẹp, thân thiện, xứng tầm là “Thành phố du lịch sạch ASEAN”.

Trong năm 2023, TP.Vũng Tàu có 138 mô hình, điển hình “dân vận khéo” thuộc lĩnh vực môi trường, xây dựng đô thị văn minh được triển khai thực hiện, chiếm 26,7% trong tổng số 516 mô hình, điển hình “dân vận khéo” toàn thành phố. Các mô hình, điển hình đã tạo sức lan tỏa, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của người dân.

Cấp ủy, chính quyền các cấp thành phố đã lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng và triển khai thực hiện các mô hình “dân vận khéo” bằng nhiều giải pháp, cách làm hay, tạo được sự lan tỏa và hưởng ứng tích cực của các tầng lớp Nhân dân.

Ông Hoàng Đình Kê, Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Vũng Tàu cho biết, năm 2024, TP.Vũng Tàu tiếp tục triển khai hiệu quả phong trào thi đua “dân vận khéo”, trong đó, tập trung vào công tác bảo vệ môi trường. Cụ thể, thành phố triển khai phong trào thi đua “dân vận khéo” với chủ đề “Khu phố, thôn xanh - sạch - đẹp”. Phạm vi triển khai thực hiện là 111 khu phố, thôn của 17 phường, xã trên toàn thành phố. Ban Dân vận Thành ủy sẽ định hướng, hướng dẫn các khu phố, thôn triển khai mô hình, điển hình với nhiều cách làm mới, sáng tạo, thiết thực để giải quyết những bức xúc tại khu dân cư về môi trường, trật tự đô thị, mỹ quan đô thị, làm cho bộ mặt khu phố, thôn thêm xanh hơn, sạch hơn, đẹp hơn.

Bài, ảnh: THI PHONG