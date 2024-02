Tạm dừng khu ẩm thực chợ quê An Nhứt: Xây dựng phương án bảo đảm an toàn

Thông tin tạm dừng hoạt động khu ẩm thực chợ quê An Nhứt tại xã An Nhứt, huyện Long Điền từ ngày 1/3 đã thu hút sự quan tâm của nhiều người dân, du khách. Phóng viên Báo Bà Rịa - Vũng Tàu đã có cuộc trao đổi với ông Huỳnh Sơn Tuấn, Bí thư Huyện ủy Long Điền xung quanh nội dung này.

* Phóng viên: Thưa ông, nguyên nhân nào khiến huyện Long Điền ban hành văn bản tạm dừng khu ẩm thực chợ quê An Nhứt từ ngày 1/3?

- Ông Huỳnh Sơn Tuấn: Từ Tết Giáp Thìn 2024, UBND xã An Nhứt đã mở khu ẩm thực chợ quê tại khu vực cầu An Nhứt. Khu chợ thu hút nhiều người dân tới tham quan, trải nghiệm và thưởng thức ẩm thực. Đây là mô hình góp phần tạo sinh kế cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, công nhân thất nghiệp tại địa phương cũng như mang lại các dịch vụ cho phát triển du lịch cộng đồng nông thôn.

Tuy nhiên, qua gần 2 tháng hoạt động và kiểm tra thực tế, UBND huyện xét thấy UBND xã An Nhứt chưa có giải pháp cụ thể về bãi đậu xe nên có tình trạng lưu lượng xe ô tô nhiều, phải đậu sát lề đường QL55, gây nguy cơ mất ATGT. Khu chợ cũng không có vật che chắn thành kênh thủy lợi Bà Đáp để bảo đảm an toàn cho người dân, du khách, nhất là trẻ em; chưa thực hiện công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, an ninh trật tự và vệ sinh môi trường cho khu vực ruộng đồng và kênh mương thủy lợi.

* Như vậy, việc huyện tạm dừng khu ẩm thực chợ quê từ 1/3 để khắc phục các bất cập kể trên?

- Để mô hình khu ẩm thực được hoạt động an toàn, ổn định, UBND huyện Long Điền chỉ đạo xã An Nhứt chủ trì, khảo sát một địa điểm khác phù hợp với việc xây dựng mô hình chợ ẩm thực. Bên cạnh đó, xã cần phối hợp các ngành liên quan xây dựng kế hoạch chi tiết mô hình khu ẩm thực. Trong đó, đưa ra các giải pháp bảo đảm công tác ATGT, an ninh trật tự, an toàn cho du khách, vệ sinh an toàn thực phẩm và vệ sinh môi trường, gửi các ngành liên quan lấy ý kiến góp ý kiến và được UBND huyện thông qua trước khi tổ chức hoạt động.

UBND huyện yêu cầu UBND xã An Nhứt tạm dừng hoạt động khu ẩm thực kể từ ngày 1/3 cho đến khi kế hoạch được thông qua và chấp thuận của các ngành chức năng huyện. Đồng thời, tổ chức họp tuyên truyền, vận động người dân, các hộ buôn bán hiểu, đồng thuận cùng chính quyền địa phương để có phương án tốt nhất vừa tạo điều kiện sinh kế cho người dân vừa bảo đảm an toàn.

Ngay sau khi có văn bản chỉ đạo của UBND huyện Long Điền, lãnh đạo xã An Nhứt đã thông báo đến bà con tiểu thương kinh doanh trong khu ẩm thực chợ quê, đồng thời, giải thích cho bà con hiểu rõ về nguy cơ mất an toàn nếu tiếp tục hoạt động khu ẩm thực chợ quê tại khu vực này.

UBND xã An Nhứt đã tổ chức họp dân để quán triệt đến bà con tiểu thương. Đa số tiểu thương đồng thuận và cam kết chấp hành.

Khu ẩm thực chợ quê An Nhứt, huyện Long Điền thu hút nhiều người dân đến trải nghiệm, thưởng thức ẩm thực dân dã.

* Ông có thể thông tin cụ thể hơn thời gian và phương án đưa ra để bảo đảm các tiêu chí giúp người dân buôn bán trở lại, giải quyết vấn đề an sinh?

- Vị trí chợ quê là con đường nội đồng, người dân đi thăm đồng vào buổi sáng từ 5h đến 10h và buổi chiều từ 14h đến 16h. Chợ quê họp từ 16h nên không ảnh hưởng đến lưu thông. Trước mắt, huyện chỉ đạo xã An Nhứt khảo sát địa điểm có vị trí đậu, đỗ xe cho người đến chợ bảo đảm an toàn. Đồng thời nghiên cứu phương án rào chắn dọc kênh thủy lợi, bảo đảm an toàn, phòng chống đuối nước. Tiếp đó là tổ chức các lớp tập huấn về an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường cho bà con tiểu thương. Bà con muốn buôn bán phải tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chí này.

Khu ẩm thực chợ quê là mô hình hay để giúp bà con mất việc làm tạo sinh kế nên huyện quyết tâm duy trì. Bên cạnh đó, UBND xã An Nhứt cũng đề xuất nhiều địa điểm, trong đó tính toán đến an toàn giao thông, an ninh trật tự, vệ sinh cũng như có không gian rộng rãi, thoát mát, đậm chất thôn quê để mở lại khu ẩm thực chợ quê, phục vụ nhu cầu ăn uống, tham quan của người dân địa phương và du khách, cũng như tiếp tục tạo sinh kế cho người dân trên địa bàn xã.

* Xin cảm ơn ông!

HOÀNG BÁCH

(Thực hiện)