Điều động, bổ nhiệm cán bộ tại Nhà nghỉ dưỡng Phương Đông

Ngày 15/11, Công an tỉnh đã tiếp nhận và trao quyết định điều động Trung tá Nguyễn Ngọc Phương, Cục Y tế (Bộ Công an) đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Trưởng phòng – Giám đốc Nhà nghỉ dưỡng Phương Đông (Phòng Hậu cần, Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu); Trung tá Nguyễn Văn Thiệu đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc cùng 5 cán bộ đến nhận công tác tại Nhà nghỉ dưỡng Phương Đông.

Thượng tá Lương Đức Minh, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ

Trước đó, thực hiện Đề án số 19, của Bộ trưởng Bộ Công an về tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy công an các đơn vị, địa phương và Quyết định số 6014 ngày 31/8/2023, của Bộ trưởng Bộ Công an, Trung tâm Điều dưỡng và phục hồi chức năng Phương Đông đã được Cục Y tế thực hiện ký kết, tiến hành các thủ tục bàn giao toàn bộ về trực thuộc Phòng Hậu cần-Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và đổi tên thành “Nhà nghỉ dưỡng Phương Đông”.

Tin, ảnh: TRÍ NHÂN-BÁ HẢI