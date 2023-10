Gánh ước mơ cho cháu…

Bố mẹ bỏ rơi từ nhỏ, hai chị em Lâm Thị Tường Vy (12 tuổi, HS lớp 7.5 Trường THCS Nguyễn Thái Bình, TP.Vũng Tàu) và Lâm Thị Bảo Ngọc (10 tuổi, HS lớp 5A8 Trường TH Nguyễn Viết Xuân, TP.Vũng Tàu) sống cùng bà nội trong gia cảnh vô cùng khó khăn. Thế nhưng hai em vẫn nỗ lực vươn lên để thực hiện ước mơ trở thành nhà vô địch judo.

Bà Lâm Thị Lệ cùng hai cháu Lâm Thị Tường Vy và Lâm Thị Bảo Ngọc quây quần cùng ăn buổi cơm chiều.

Bữa cơm chiều đơn sơ

Chiều muộn, em Lâm Thị Tường Vy khẽ chào bà nội để đi đón em gái Lâm Thị Bảo Ngọc. Rời căn nhà tạm bợ ngay phía sau Trường TH Nguyễn Viết Xuân, Tường Vy nhanh nhẹn đi về phía cổng trường học.

Tường Vy đón Bảo Ngọc cùng trở về nhà. Cả hai chào bà nội, rửa tay rồi sà vào mâm cơm chiều do bà Lâm Thị Lệ (63 tuổi, dân tộc Khơmer) đã soạn sẵn. Nói là bữa cơm nhưng chỉ có cơm trắng và món trứng chiên mặn từ bữa trưa ăn dè còn lại. Vừa ăn cơm, Vy và Ngọc tíu tít kể chuyện ở trường, lớp cho bà nghe. Tiếng cười nói rôm rả vang cả căn nhà.

Căn nhà bà Lệ cùng hai cháu sống nương tựa vào nhau là nơi được chủ đất thương cảm cho dựng tạm thuộc tổ 7, KP.6, phường Nguyễn An Ninh, TP.Vũng Tàu.

Bố mẹ bỏ rơi hai em từ nhỏ, bà Lệ đã phải thay con vừa làm cha vừa làm mẹ của hai cháu mình. Tết năm 2022, thương bà cháu sống trong căn nhà lụp xụp, trụ trì chùa Nam Sơn (phường Thắng Nhì, TP.Vũng Tàu) đã giúp dựng lại bằng tôn, có gác nhỏ chắc chắn hơn để che mưa che nắng. Để cưu mang hai cháu, bà Lệ nhận rửa chén thuê, nhặt ve chai, thỉnh thoảng cùng các cháu bắt ốc mưu sinh.

Chỉ tay về phía hồ nước trước căn nhà, bà Lệ kể: “Dưới đám lục bình có nhiều ốc, thi thoảng có người ở chợ đặt mua ốc, ba bà cháu lại lội ra vớt lục bình, bắt ốc bám phía nhánh cây bán kiếm thêm tiền”.

Do cuộc sống khó khăn nên bà cháu sống tằn tiện, ăn uống cũng đạm bạc. Bữa cơm hàng ngày có trứng là món chính; rau xanh thì bà Lệ hái chung quanh nhà để nấu canh. Cuối tháng, nhận được tiền công rửa chén thuê, bà Lệ mua thêm cá bạc má hay cá nục cải thiện bữa ăn cho các cháu. Có lẽ do vậy mà hai chị em Tường Vy và Bảo Ngọc có vóc dáng nhỏ hơn so với các bạn cùng trang lứa.

Bà lo ước mơ của cháu dang dở

Ngoài chiếc xe máy để đi lại, vật quý giá trong căn nhà của ba bà cháu được treo trang trọng trên vách tôn là những huy chương thành tích về bộ môn thể thao judo và chạy Việt dã của Tường Vy và Bảo Ngọc. Gần đây nhất là Lâm Thị Bảo Ngọc đã đạt thành tích Huy chương Bạc hạng cân dưới 25 ở lứa tuổi 10-11 tại giải vô địch trẻ judo Quốc gia năm 2023 tổ chức tại Đồng Nai từ ngày 15/7 đến 24/7/2023 và Lâm Thị Tường Vy đạt thành tích Huy chương Đồng nội dung dưới 36 kg lứa tuổi 12-13 tại giải này.

Bà Lệ chia sẻ: “Từ năm Tường Vy 8 tuổi còn Bảo Ngọc 6 tuổi đã được người quen giúp hai em tập judo. Dần dần, thấy các cháu có năng khiếu và đam mê nên được tập luyện chuyên nghiệp, được thi đấu nhiều giải của tỉnh và quốc gia. Mỗi tối trong tuần từ 17 giờ đến 19 giờ, các cháu tập luyện ở Nhà thi đấu đa năng TP.Vũng Tàu. Hàng tháng, cả hai đều được trợ cấp 900 ngàn đồng từ việc tập luyện môn thể thao này”.

Ông Nguyễn Quốc Dũng, HLV tuyến trẻ, Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh cho biết, hai em Lâm Thị Tường Vy và Lâm Thị Bảo Ngọc là thành viên đội năng khiếu judo của tỉnh. Hai em tham gia tập luyện thường xuyên và có cơ hội phát triển chuyên nghiệp.

Rời nhà ba bà cháu, chúng tôi miên man nghĩ về lời tâm sự bỏ lửng của bà Lệ: Được sự chung tay của chính quyền và trường học, Tường Vy và Bảo Ngọc được miễn giảm học phí do hoàn cảnh khó khăn. Nhưng điều bà lo lắng nhất là sức khỏe đã yếu, liệu bà có thể là chỗ dựa cho cháu đến khi trưởng thành. Ước mơ học thành tài, trở thành VĐV judo chuyên nghiệp của 2 cháu liệu có dang dở...

Bài, ảnh: HUYỀN TRANG