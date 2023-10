Mưa lớn kéo dài, đường sắt Bắc - Nam bị sạt lở, ngập lụt nhiều đoạn

Do ảnh hưởng của không khí lạnh di chuyển lệch Đông xuống phía Nam, những ngày qua tại Hà Tĩnh có mưa vừa, to đến rất to. Mưa lớn đã gây sạt lở tuyến đường sắt Bắc Nam qua địa bàn xã Đức Liên, huyện Vũ Quang, sạt lở đất và ngập úng tại một số địa phương.

Hàng nghìn m3 đất bị sạt lở, trôi xuống sống Ngàn Sâu. Ảnh: TTXVN

Theo báo cáo từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, lượng mưa đo được tính từ 7 giờ ngày 29/10 đến 7 giờ ngày 30/10/2023 tại các trạm khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh ở Hương Trạch là 103,0mm; Kỳ Anh 132mm; Sơn Kim ll 110mm; Chu Lễ 166mm; Hương Khê 204mm; Linh Cảm 212mm; Hòa Duyệt 88,0mm; Sơn Diệm 145,0mm; Hoành Sơn 84mm; Hương Sơn 137mm; thành phố Hà Tĩnh 35mm; Cẩm Nhượng 46mm.

Mưa lớn kéo dài đã khiến một số đoạn của tuyến đường sắt qua địa bàn xã Đức Liên sạt lở nghiêm trọng. Điểm sạt lở xuất hiện tại Km 354+900 đến Km 355+400 đoạn qua thôn Liên Châu. Hàng nghìn mét khối đất bị sạt lở, trôi xuống sông Ngàn Sâu. Do sạt lở nên việc vận hành các tuyến đường sắt Bắc Nam bị ngưng trệ, ngành đường sắt đã ra thông báo dừng tàu. Đại diện lãnh đạo xã Đức Liên cho biết, địa phương đang phối hợp với đơn vị quản lý tuyến đường sắt để có phương án khắc phục sớm nhất.

Do sạt lở nên việc vận hành các tuyến đường sắt Bắc - Nam bị ngưng trệ, ngành đường sắt đã ra thông báo cấm tàu. Ảnh: TTXVN

Độ ẩm trong đất rơi vào trạng thái bão hòa đã khiến nhiều vùng xảy ra tình trạng sạt lở như bờ sông Ngàn Mọ qua xã Cẩm Duệ bị dài 150m tại các thôn: Phương Tứ, Trung Thành, Quốc Tiến (huyện Cẩm Xuyên); đường giao thông nông thôn Tân Quang sạt lấp đường khoảng 30m, đường Hà Cát - Vĩnh Yên xã sạt lề đường 2 điểm dài khoảng 40m; sạt lở đất vườn đồi 3 hộ tại thôn Hà Cát và 1 hộ tại thôn Vĩnh Yên (xã Đức Lạng, huyện Đức Thọ); sập đổ tường rào của Trường Trung học Cơ sở Gia Hanh (huyện Can Lộc); sạt lở một số tuyến đường giao thông tại thị trấn Vũ Quang, xã Đức Bồng, xã Đức Hương (huyện Vũ Quang).

Mưa lớn cũng gây ngập lụt tại một số địa phương miền núi. Tại huyện Hương Khê, một số cầu tràn bị ngập cục bộ như cầu Lim, cầu tràn đập Làng, xã Hương Bình; cầu tràn đập úc, xã Hương Xuân. Tại huyện Hương Sơn ngập một số tuyến đường giao thông nội đồng. Huyện Vũ Quang ngập một số tuyến đường giao thông nội vùng tại xã Đức Bồng, Đức Giang, Đức Lĩnh, khu tái định cư tổ 2 thị trấn.

NGUYỄN THI (tổng hợp)