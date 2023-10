Đẩy mạnh tuyên truyền thành tựu bảo đảm quyền con người

Sở TT-TT vừa có văn bản số 2154/STTTT-TTBCXB về việc tuyên truyền thành tựu bảo đảm quyền con người nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Nhân quyền thế giới (10/12/1948 - 10/12/2023).

Theo đó, Sở TT-TT đề nghị các cơ quan, đơn vị và địa phương đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo đảm quyền con người; các công ước về quyền con người của LHQ mà Việt Nam đã ký kết, tham gia; pháp luật về quyền con người ở Việt Nam như: Công ước về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt chủng tộc (CERD); Công ước 2 về các quyền dân sự và chính trị (ICCPR); Công ước Chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người; Luật Phòng, chống mua bán người; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Luật Bình đẳng giới; Luật Trẻ em; Luật Đặc xá….

Bên cạnh đó, đẩy mạnh tuyên truyền về thành tựu bảo đảm quyền con người ở địa phương trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội; tập trung làm nổi bật những thành tựu trên các lĩnh vực mà các thế lực thù địch quan tâm lợi dụng như: tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tín ngưỡng, tôn giáo; công tác dân tộc, giảm nghèo; công tác giáo dục, y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân; chế độ, chính sách đối với người có công, bảo đảm an sinh xã hội.

MINH QUANG