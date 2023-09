Tặng 75 suất quà Trung thu, 35 học bổng cho thiếu nhi khó khăn

Chiều tối 22/9, Huyện Đoàn Đất Đỏ phối hợp với Chi đoàn Tỉnh Đoàn, Ngân hàng BIDV Chi nhánh Bà Rịa, Ngân hàng BIDV Bà Rịa-Vũng Tàu, Ngân hàng Vietcombank Chi nhánh Vũng Tàu, Ngân hàng Agribank Bà Rịa-Vũng Tàu, Chi đoàn Sở KH-CN, Cụm thi đua số 4-Tỉnh Đoàn, Đoàn xã Láng Dài, Đoàn xã Lộc An, Cụm thi đua số 3-Huyện Đoàn và các nhà hảo tâm tổ chức chương trình “Trung thu cho em” tặng quà, học bổng cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tại ấp Gò Sầm (xã láng Dài) và con công nhân, đoàn viên khó khăn trong Cụm Chế biến hải sản Lộc An (xã Lộc An).

Thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tại ấp Gò Sầm, xã Láng Dài, huyện Đất Đỏ nhận quà Trung thu tại chương trình.

Tại chương trình, thiếu nhi được tham gia các trò chơi giao lưu trả lời câu hỏi đố vui về chị Hằng, chú Cuội, ông Trăng... Dịp này, Ban tổ chức đã trao 35 suất học bổng (500 ngàn đồng/suất), 75 phần quà Trung thu cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Tổng chi phí quà tặng khoảng 35 triệu đồng do Huyện Đoàn Đất Đỏ phối hợp với các đơn vị và vận động nhà hảo tâm hỗ trợ.

Chị Đoàn Thị Ngọc Hiệp, Bí thư Huyện Đoàn Đất Đỏ trao học bổng cho thiếu nhi tại chương trình.

Thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trong Cụm chế biến hải sản Lộc An nhận quà tại chương trình.

Tin, ảnh: MAI NGỌC