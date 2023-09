500 đoàn viên tham gia ngày hội Thanh niên với văn hóa giao thông

Ngày 23/9, tại Quảng trường Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Xuyên Mộc, Tỉnh Đoàn-Hội LHTN Việt Nam tỉnh dưới sự đồng hành của Công ty TNHH Linh Hoàng Thịnh (huyện Xuyên Mộc) đã tổ chức ngày hội Thanh niên với văn hóa giao thông năm 2023. 500 ĐVTN trên địa bàn tỉnh đã tham gia.

Chị Hồ Thị Ánh Tuyết, Bí thư Tỉnh Đoàn trao quà cho các gia đình là nạn nhân của tai nạn giao thông có hoàn cảnh khó khăn tại ngày hội.

Phát biểu tại ngày hội, chị Hồ Thị Ánh Tuyết, Bí thư Tỉnh Đoàn kêu gọi các ĐVTN hãy phát huy vai trò gương mẫu, đi đầu trong thực hiện pháp luật về an toàn giao thông (ATGT), tích cực tham gia hưởng ứng Cuộc vận động “Thanh niên với văn hóa giao thông” tập trung vào những hành động cụ thể, thiết thực.

Thường trực Tỉnh Đoàn, Ban An toàn giao thông tỉnh trao giải cho các tập thể, cá nhân xuất sắc tham gia cuộc thi bộ ảnh “Nét đẹp văn hóa giao thông tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu”.

Sau lễ khai mạc, ngày hội diễn ra với nhiều hoạt động ý nghĩa như: Cuộc thi ý tưởng sáng tạo “Giao thông thông minh”; Vẽ tranh bích họa tuyên truyền về ATGT tại Công viên Hòa Bình; Tổ chức hướng dẫn, thi thực hành lái xe an toàn cho ĐVTN, HS THPT; Thay nhớt xe máy miễn phí; Đổi nón bảo hiểm cũ lấy mũ bảo hiểm mới; Tập huấn kiến thức an toàn giao thông; Đăng ký lái thử xe, hướng dẫn lái xe an toàn nhận nhiều phần quà thú vị; Chụp hình tại khu trưng bày sản phẩm Honda; Tham gia các trò chơi… và nhiều hoạt động ý nghĩa.

ĐVTN tham gia hướng dẫn lái xe an toàn tại ngày hội.

Trong khuôn khổ chương trình, Tỉnh Đoàn cũng trao giải cho các tập thể, cá nhân xuất sắc tham gia cuộc thi bộ ảnh “Nét đẹp văn hóa giao thông tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu”; vận động Công ty TNHH Linh Hoàng Thịnh tặng 15 phần quà, mỗi phần trị giá 1 triệu đồng cho các gia đình là nạn nhân của tai nạn giao thông có hoàn cảnh khó khăn.

Tin, ảnh: MAI NGỌC