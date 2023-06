Ao Hải Hà không còn là điểm đen ô nhiễm

Vài năm trở về trước, cứ nhắc đến ao Hải Hà (TT.Long Hải, huyện Long Điền) nhiều người hình dung đến một điểm đen về ô nhiễm môi trường. Nhưng với sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương, hơn 1 năm qua, tình trạng ô nhiễm đã được giải quyết.

Tuyến đường vào ao Hải Hà đã thông thoáng, sạch sẽ sau khi các trại cá ngừng hoạt động.

Lập chốt, gắn camera

Trở lại KP.Hải Hà 1 (còn gọi là khu vực ao Hải Hà) vào một ngày đầu tháng 6/2023, chúng tôi ghi nhận điểm khác biệt đầu tiên là không khí trong lành, đường vào quang đãng hơn, không còn cảnh người dân tràn xuống đường sơ chế cá, không còn nước thải đổ đen ngòm trên đường, cũng không còn cảnh núi nilon, thùng xốp, các loại rác vứt khắp nơi.

Bà Trần Thị Chung, một người dân KP.Hải Hà 1 phấn khởi nói: “Tôi sống ở đây mấy chục năm rồi. Đã có lúc tính phải bán nhà mà đi vì nơi này ô nhiễm quá. Nhưng giờ khác rồi, thùng rác được đặt khắp tuyến đường để người dân bỏ rác. Mỗi nhà đều ý thức bỏ rác đúng nơi quy định. Buổi chiều, người lớn đi bộ, trẻ em chơi đùa ngoài phố, chứ không phải đóng cửa để tránh mùi hôi thối như trước kia”.

Để có được thành quả như vậy, người dân và chính quyền địa phương đã có nhiều biện pháp để giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường. Từ đường vào khu phố, bất kỳ xe ô tô, xe tải nào ra vào đều được lực lượng trực chốt kiểm tra hàng hóa trên xe. Chốt an ninh có rào chắn, trực 24/24, với sự tham gia luân phiên của lực lượng: công an, dân phòng, dân quân... Các xe cá nhân đều đăng ký với địa phương để có thẻ ra vào và phải làm cam kết không chở cá ra vào khu vực này. Bên cạnh đó, dọc theo tuyến đường, chính quyền địa phương đã lắp đặt 3 camera để kiểm tra tình hình an ninh trật tự và giám sát các hoạt động gây ảnh hưởng đến môi trường trong khu phố.

Trước đây, ao Hải Hà có gần 100 trại cá, cơ sở chế biến hải sản, trong đó, nhiều cơ sở đã hoạt động hơn 20 năm, có thời điểm nơi đây thu hút hơn 2.000 lao động tới làm việc. Nước từ các cơ sở chế biến hải sản không được xử lý, mà xả trực tiếp ra môi trường, gây nên tình trạng ô nhiễm nặng nề. Các cơ sở chế biến hải sản và người dân vô tư thải thùng xốp, chai nhựa, túi nilon ra đường, bãi biển, nước thải cũng chảy thẳng ra biển, khiến nơi đây luôn được xem là điểm đen về ô nhiễm môi trường.

Trong thời điểm dịch COVID-19 bùng phát, việc phong tỏa TT.Long Hải nói chung, ao Hải Hà nói riêng đã tạo đà thuận lợi cho chính quyền địa phương trong việc làm sạch môi trường ao Hải Hà. Trong một thời gian khá dài, các cơ sở chế biến không hoạt động, khu vực này trở nên sạch hơn. Ngay khi tình hình dịch bệnh ổn định, lãnh đạo địa phương đã quyết định đóng cửa hoàn toàn các cơ sở chế biến hải sản. Chính quyền động viên bà con chuyển đổi ngành nghề, hoặc tìm việc ở các khu vực lân cận, đồng thời duy trì chốt chặn, lắp camera an ninh và quyết liệt xử lý những trường hợp vi phạm. Cùng với đó, địa phương cũng thường xuyên tổ chức ra quân dọn dẹp rác thải, làm sạch môi trường.

Chỉ tay ra phía bãi biển trong xanh, ông Nguyễn Anh Luân, Trưởng KP.Hải Hà 1 chia sẻ: “Chúng tôi nhiều lần đi từng nhà vận động, thay đổi người dân. Ý thức bà con được nâng lên rõ rệt. Họ chấp hành bỏ rác đúng nơi quy định để nhân viên công ty môi trường thu gom. Bà con cũng tích cực tham gia dọn dẹp bãi biển. Nhiều người dân địa phương và cả du khách đã tắm biển tại ao Hải Hà”.

Duy trì môi trường sạch, đẹp

Thực hiện chủ trương của Huyện ủy, Đảng ủy TT.Long Hải đã ban hành Kế hoạch số 88 ngày 20/10/2021 về việc tổ chức hội nghị đối thoại với người dân là chủ các cơ sở chế biến hải sản tại khu vực bến cá thuộc KP.Hải Hà 1. Theo đó, lãnh đạo huyện và lãnh đạo TT.Long Hải đã tổ chức 3 buổi đối thoại với các chủ các cơ sở, trại cá. Kết quả, nhiều chủ trại cá đã chủ động di dời xưởng chế biến sang các cảng cá được đầu tư bài bản ở các xã lân cận. Một vài trại cá sau khi lén lút mở cửa hoạt động trở lại, bị xử phạt hành chính, đã nghiêm túc chấp hành đóng cửa.

Ông Ngô Thanh Phúc, Bí thư Đảng ủy TT.Long Hải khẳng định, chủ trương của địa phương là kiên quyết duy trì môi trường trong lành tại khu vực ao Hải Hà. Chính quyền địa phương thường xuyên nắm bắt tình hình qua chốt trực, lực lượng đi tuần và camera giám sát để xử phạt nghiêm những trường hợp xả rác ra môi trường không đúng nơi quy định.

“Hiện tại, còn 1 bãi rác ở cuối đường ao Hải Hà, tồn tại nhiều năm do vướng vỏ thùng xốp, ngư cụ người dân bỏ trước đây, kèm thêm rác thải đại dương dạt vào. Nhưng do địa hình phức tạp (đất mềm, có nước), nên vượt ngoài khả năng xử lý của thị trấn. Chúng tôi đã làm văn bản gửi lãnh đạo huyện, có phương án hỗ trợ cải tạo bãi rác này, tạo cảnh quan sạch đẹp, phục vụ phát triển du lịch của thị trấn", ông Phúc nhấn mạnh.

Ngày 28/10/2021, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025 ra Kết luận số 404-KL/HU về chủ trương chấm dứt hoạt động đối với các cơ sở chế biến thủy sản tại KP.Hải Hà 1 (TT. Long Hải). Địa phương đã triển khai Nghị quyết số 41/2018/NĐ-HĐND ngày 14/12/2018 của HĐND tỉnh về việc ban hành chính sách hỗ trợ di dời cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giai đoạn 2018-2025. Đến nay đã có 14 hồ sơ đủ điều kiện được hỗ trợ, với tổng số tiền gần 2 tỷ đồng.

Bài, ảnh: DIỄM QUỲNH