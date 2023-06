Gần 100 thiếu nhi trải nghiệm chương trình Một ngày làm lính cứu hoả

Thực hiện Tháng hành động vì trẻ em năm 2023, ngày 3/6, Chi đoàn Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh, Đoàn Thanh niên Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn, Công đoàn, Đoàn Thanh niên Tổng Công ty bảo đảm an toàn hàng hải Việt Nam tổ chức chương trình trải nghiệm “Một ngày làm lính cứu hỏa” cho khoảng 100 em thiếu nhi trên địa bàn tỉnh.

Thiếu nhi trả lời các câu hỏi tương tác cùng báo cáo viên về cách bảo vệ bản thân khi có hỏa hoạn xảy ra tại chương trình.

Thiếu nhi trải nghiệm thực tế cách chữa cháy trên xe thang chuyên dụng.

Tại chương trình, thiếu nhi được nghe báo cáo viên Công an tỉnh giới thiệu sơ lược về chức năng, nhiệm vụ chính của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn; thực hành các biện pháp phòng, ngừa cháy nổ tại gia đình; kĩ năng xử lý tình huống, tự bảo vệ bản thân khi có cháy, nổ xảy ra; trải nghiệm trên những chiếc xe chữa cháy chuyên dụng, xe thang và sử dụng vòi chữa cháy.

Tin, ảnh: HẰNG VÕ