Tổ căn cước vì dân phục vụ

“Tôi rất bất ngờ và cảm động khi các anh đến tận nhà làm căn cước công dân”. Đó là chia sẻ của ông Mai Trường Thọ (640A Trần Phú, phường Thắng Nhì) khi đón các thành viên trong Đội Quản lý hành chính, Công an TP.Vũng Tàu đến nhà làm căn cước công dân (CCCD) gắn chíp cho mẹ ông.

Cán bộ Đội Quản lý hành chính, Công an TP.Vũng Tàu làm căn cước công dân gắn chíp tại nhà cho bà Trịnh Thị Hường (49/1, Thắng Nhì, phường Thắng Nhì).

Hết lòng vì dân

Cụ Cao Thị Sổ-mẹ ông Thọ năm nay đã 86 tuổi. Cụ mắc nhiều bệnh như: suy thận, thoái hóa khớp gối, không thể đi lại... Ông Thọ cho biết, do sức khỏe mẹ ông yếu nên mỗi lần vào bệnh viện khám, chữa bệnh đều phải gọi xe cứu thương và đến nay vẫn chưa thể đưa cụ đi làm CCCD gắn chíp. Rất may, tuần vừa qua, cán bộ Đội Quản lý hành chính, Công an TP.Vũng Tàu đã đến tận nhà làm CCCD cho cụ.

Các bước làm CCCD cho cụ Sổ không hề dễ dàng và mất nhiều thời gian. Lăn ngón tay cụ qua lại nhiều lần mà vẫn chưa lấy được vân tay, Đại úy Lưu Đình Hưởng, Đội Quản lý hành chính, Công an TP.Vũng Tàu giải thích: “Vân tay người già thường bị mờ do đau ốm, da tay bong tróc. Có những trường hợp người già yếu, tôi phải lăn tay đến hàng chục lần mới xong”. Đến lúc chụp ảnh chân dung, cụ Sổ luôn nhắm mắt. Đại úy Lưu Đình Hưởng ân cần hướng dẫn và “dỗ dành” rất lâu mới chụp được ảnh cho cụ. Chừng 30 phút, các cán bộ công an mới hoàn thành thủ tục làm CCCD cho cụ Sổ.

Còn bà Trịnh Thị Hường (60 tuổi, ngụ 49/1, Thắng Nhì, phường Thắng Nhì) có hoàn cảnh khó khăn, bị liệt 2 chân nên không thể đi lại. Vừa qua, bà đã được Đội Quản lý hành chính đến nhà làm CCCD gắp chíp. “Tôi cảm ơn các chú công an đã giúp đỡ tận tình để tôi có thẻ CCCD mới”, bà Hường xúc động nói.

“Tổ căn cước công dân vì nhân dân phục vụ” là một trong những mô hình dân vận khéo tiêu biểu của TP.Vũng Tàu từ đầu năm 2023 đến nay. Thực hiện mô hình này, Công an TP.Vũng Tàu đã cấp CCCD gắn chíp cho 80 người già yếu, bệnh tật, hiện còn 200 người già yếu, bệnh tật chưa làm CCCD gắn chíp. Công an TP.Vũng Tàu phấn đấu hoàn thành cấp cho những người này trước 31/7/2023.

Sẽ nhân rộng mô hình

Cụ Sổ, bà Hường là 2 trong số nhiều người già yếu, đi lại khó khăn được Công an TP.Vũng Tàu đến nhà làm CCCD gắn chíp. Trung tá Thái Văn Lung, Phó Trưởng Công an TP.Vũng Tàu cho biết, từ đầu năm 2023, Công an TP.Vũng Tàu triển khai mô hình dân vận khéo “Tổ căn cước công dân vì nhân dân phục vụ”. Thực hiện mô hình, tổ đến từng hộ có hoàn cảnh đặc biệt như: già yếu, bệnh tật mà không thể đến Công an thành phố hay các điểm làm CCCD lưu động ở phường, xã. Với những trường hợp người nghèo, khó khăn, các cán bộ, chiến sĩ công an còn tự bỏ tiền túi để hỗ trợ người dân phí cấp, thẻ CCCD gắn chíp.

Chia sẻ thêm về những khó khăn khi làm CCCD gắn chíp cho người già, bệnh tật, Đại úy Đậu Đức Thái, Đội Quản lý hành chính, Công an TP.Vũng Tàu cho biết, nhiều trường hợp bị bệnh hầu như không hợp tác khi làm CCCD, thậm chí có người còn quậy phá. Cán bộ, chiến sĩ phải phối hợp với người nhà nói chuyện nhẹ nhàng, trấn an tinh thần để thuyết phục họ hợp tác. “Dù vậy, chúng tôi luôn sẵn sàng tới nhà làm cho dân và phấn đấu 100% người già, người ốm đau, bệnh tật trên địa bàn thành phố có CCCD gắn chíp”, Đại uý Đậu Đức Thái nói.

Mô hình không chỉ thể hiện trách nhiệm trong việc phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ cấp CCCD gắn chíp cho người dân theo chỉ đạo của Bộ Công an mà còn thể hiện tinh thần nhân văn của Công an TP.Vũng Tàu. “Mô hình nhận được sự hoan nghênh tích cực của người dân. Qua đó, góp phần xây dựng hình ảnh người công an tận tụy, vì dân phục vụ. Chúng tôi sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình này với những việc làm tương tự để chăm lo tốt cho người dân”, Trung tá Thái Văn Lung nói thêm.

