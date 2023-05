Tạo việc làm cho nhiều hội viên có con nhỏ

Mạnh dạn mua máy móc và mở xưởng may, chị Trần Thị Duy Hiếu (tổ 8, KP.Phước Lập, phường Mỹ Xuân, TX.Phú Mỹ) không chỉ phát triển kinh tế cho bản thân mà còn tạo việc làm ổn định cho 7 hội viên phụ nữ có con nhỏ, hoàn cảnh khó khăn. Chị cũng năng nổ tham gia các phong trào hoạt động Hội LHPN và nhận đỡ đầu trẻ mồ côi.

Chị Trần Thị Duy Hiếu kiểm tra các loại vải cần thiết để chuẩn bị cho đơn hàng may cờ phướn vừa nhận.

Tạo việc làm cho hội viên phụ nữ

Trong xưởng may rộng khoảng 150m2 tại ấp Phước Lập, những tiếng roẹt roẹt phát ra từ máy may, máy vắt sổ vang lên đều đặn. Bên trong xưởng, những lá cờ Tổ quốc, khăn quàng đỏ được các chị em tập trung may để kịp hoàn thành đơn hàng.

Chị Trần Thị Duy Hiếu, chủ xưởng may cho biết, hơn 10 năm trước, chị cùng một hội viên khác nhận sửa quần áo và nhận may cờ phướn, các loại hoa vải dùng trong múa hát cho một số phường, xã, thị trấn. Dần dà, việc may cờ tạo được uy tín, thương hiệu nên các đơn vị tìm đến đặt hàng ngày càng nhiều. Để tạo việc làm cho người dân trên địa bàn cũng như phát triển quy mô sản xuất cho chính bản thân, chị quyết định mua thêm máy may, máy vắt sổ, mở xưởng và nhận thêm các đơn hàng may các loại: cờ, khăn quàng đỏ, bông tua cổ vũ… dành ưu tiên cho hội viên có con nhỏ, hoàn cảnh khó khăn đến làm việc.

“Ban đầu, việc may vá nhỏ lẻ nên mỗi tháng tôi chỉ nhận vài đơn hàng, nhà có 2 máy may nên thu nhập cũng chỉ đủ để trang trải qua ngày. Giờ mở rộng được xưởng, máy móc nhiều hơn, đơn hàng ổn định nên mỗi tháng thu nhập hơn 30 triệu đồng. Tôi rất vui vì việc này vừa phát triển kinh tế vừa giúp được chị em và có thêm điều kiện để tham gia các hoạt động xã hội”, chị Hiếu bày tỏ.

Chị Phan Thị Thu Liễu (KP.Phước Lập) làm việc tại xưởng may của chị Hiếu.

San sẻ yêu thương

Thông qua sự giới thiệu của một người bạn, chị Phan Thị Thu Liễu (KP.Phước Lập) tìm tới xưởng may của chị Hiếu tìm việc và gắn bó hơn 3 năm tại đây. Với mức thu nhập vừa trang trải cuộc sống và có dư để dành, chị Liễu chia sẻ: “Làm ở công ty muốn xin nghỉ để chăm sóc khi con đau ốm hay gia đình có việc đột xuất rất khó khăn. Do đó, khi có con nhỏ và biết tới xưởng may của chị Hiếu, tôi đã đến xin việc và được nhận để làm đến hôm nay. Mức thu nhập 6-7 triệu đồng/tháng mà vẫn chu toàn việc nhà, chăm lo cho gia đình”.

Không chỉ tập trung phát triển kinh tế gia đình, chị Hiếu còn năng nổ tham gia vào tổ chức Hội LHPN tại địa phương, chị là Tổ trưởng phụ nữ 8 (KP.Phước Lập). Tại đây, chị trở thành người truyền cảm hứng cho hội viên tại khu phố. Hưởng ứng chương trình "Mẹ đỡ đầu" của Trung ương Hội, qua sự vận động của Hội LHPN phường, chị nhận đỡ đầu em Thạch Pho (SN 2014, KP.Bến Đình, phường Mỹ Xuân) có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mồ côi mẹ với mức hỗ trợ 500 ngàn đồng/tháng từ năm 2022.

Chị Nguyễn Thị Phương Lan, Chủ tịch Hội LHPN phường Mỹ Xuân đánh giá, chị Hiếu là hội viên năng nổ, tích cực trong các hoạt động, phong trào hội. Vượt qua khó khăn để thành công khởi nghiệp, chị trở thành người truyền cảm hứng và tạo việc làm cho nhiều hội viên có con nhỏ tại địa phương.

Bài, ảnh: MAI NGỌC